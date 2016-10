Kultuur

Kas oleme kõik teesklejad?!

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Hiljuti Kuressaare Linnateatri teatrikinos linastunud režissöör Vello Toomla esimene täispikk kunstiline film “Teeskleja” tõi saali puupüsti vaatajaid täis.



Pealkiri ütleb ära kõik. Eks me kõik ole vähemal või suuremal määral teesklejad, ei näita välja kõike, mis me oleme või teeme. Ühel vähem, teisel vaat et õudused.

Filmi tegevus toimub kauni kaasaegse arhitektuuriga rannasuvilas, kus tegutsevad noormees ja tütarlaps. Taustaks on ilus loodus, metsa- ja merevaated, saatemuusikaks kohati isegi rajuilm ja vihmasadu.



Algul on süütu teesklemine, “mittemärkamine”, kui rannas vargad tuhnivad ujujate riietes, viivad ära tekid. Selle kohta võiks öelda piibli tõega: pigem lase endale ülekohut teha kui teha seda teisele. Noormees ei taha tüli, tüdruk küll sekkuks.



Rajuilmaga tulevad suvilasse kaks inimest, kellest ei teata midagi. Nad paluvad jääda kauemaks ja siis tulevad ilmsiks varjatud õudused. Vehitakse suure pussi ja kirvega, teistel hirmu kui palju. Need tulijad osutuvad sadistiks ja masohhistiks. Naine vähkreb põrandal, lastes ennast peksta, mees läheb peksmises ja tiirasuses nii pööraseks, et pererahvas on surmahirmus ja püüab peituda.



Vastandumine



