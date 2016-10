Kultuur

KULTUUR KIRBUL: Kuidas lõhnab raamat?

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Oktoobri lõppu jäävad traditsiooniliselt raamatukogupäevad. Raamatukogu kui selline on olnud päris pikka aega koht, millel on oma oluline roll paljude inimeste igapäevaelus – kas siis kohtumispaik, nii inimeste kui raamatute, aga ka lehtede ja ajakirjadega.



Niisiis ei saa alahinnata raamatukogude funktsiooni – olgugi, et ehk ei ole see enam selline, nagu oli ajal, mil nutiseadmed, sealhulgas lugerid polnud veel massiliselt levinud. Samas ei saa raamatukogude rahvalikku funktsiooni kuidagi alahinnata, sest raamatukogu ei ole vaid kogu raamatuid. Need on kogu süsteemipäraselt paigutatud raamatuid, selliselt, et raamatukoguhoidja leiab olemasoleva raamatu ka siis üles, kui lugeja ei suuda.



Niisamuti ei saa alahinnata ka seda, et raamatuid saab tasuta laenutada. Seega, sa ei pea ostma trükist selleks, et seda vaid üks kord lugeda. Muidugi, alati on ja jäävad inimesed, kes eelistavad osta, aga esiteks – see eeldab suhteliselt kopsakat palganumbrit ja ka ruumi. Pahatihti on aga nii, et kui on üks, siis pole teist. Halvemal juhul pole kumbagi…



Ning see raamatufail, mida saab lugerisse tõmmata, sellel pole ju lõhna. Ta on vaid tekst… Ehk, tal puuduvad kindlad kvaliteedid, mida saab omistada ka kõige kehvemalt kujundatud-trükitud raamatule…



Autor: Ene Kallas

