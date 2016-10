Kultuur

Kuhu viib fundamentalism ja miks

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 25. oktoober 2016. Kaader filmist “Õpilane”. Neljapäeval ja reedel, vastavalt kell 19 ja 18 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos draama “Õpilane”.



Veniamin on teismeline, kes kehtestab ühel päeval väga karmid põhimõtted oma elule. Ta hakkab järgima piiblit sõna-sõnalt ning hakkab samade põhimõtete järgimist ka teistelt nõudma. Ta pommitab oma ema, koolikaaslasi ja kogu keskkooli suurte nõudmistega: tüdrukud ei tohi ujumistundides bikiinides käia, seksuaalkasvatust ei sobi koolis õpetada, evolutsiooniteooriat ei saa õpetada loodusteadustes.



Enamik täiskasvanuid tüdineb õige pea noore nagamanni, kes vannub üksnes, käsi pühakirjal, tõekspidamistest. Üksnes Veniamini bioloogiaõpetaja Elena suudab esitada poisile tema enda uskumuste väärilise väljakutse.



Aga kui Veniamini sõnad muutuvad tegudeks, hakkab maailm tumedaks muutuma …



Kirill Serebrennikovi film “Õpilane” näitab, kuhu mustvalge maailmavaatega fundamentalism võib äärmisel juhul viia. Kus kulgeb terve enesekindluse ja psühholoogilise manipulatsiooni piir?



See Cannes’i filmifestivalil esilinastunud linateos on Vene kaasaegse filmi hiilgav näide.



Film põhineb saksa näitekirjaniku Marius von Mayenburg Berliini Schaubühne Theater’is esietendunud näidendil “Märtyrer”.



Kaliningradi hallides toonides brutaalse arhitektuuriga linn, helilooja Ilya Demutsky dramaatiline muusika, vene tippoperaatori Vladislav Opelyantsi kätetöö ja filmi lõpumeetritele paigutatud sloveenia kurikuulsa industriaalkollektiivi Laibachi järsk lugu “God is God” teevad filmist paeluva kogemuse, mis jääb kummitama nädalateks.



Süngus ja ilu käivad selles filmis käsikäes.



Kirill Serebrennikov on üks tänapäeva Venemaa andekaimaid teatri- ja filmilavastajaid. Ta on saanud mitu Venemaa riiklikku tele-, filmi- ja teatriauhinda ning tema film “Ohvrit mängides” pälvis Rooma filmifestivalil grand prix’.



Serebrennikov on 2012. aastast peale olnud Moskva teatri Gogoli Keskus kunstiline juht. 2015. aastal mängis Gogoli Keskus Avignoni festivalil Kirill Serebrennikovi lavastatud näidendit “Idioodid”, mis põhineb Lars von Trieri samanimelisel filmil. Tänavu toob ta lavale Nikolai Gogoli romaani “Surnud hinged” dramatiseeringu.



