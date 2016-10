Kultuur

Frankie Animal esitleb vinüüli

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 25. oktoober 2016. 5. novembril esitleb ansambel Frankie Animal Kuressaares Pöide pruulikojas vinüülplaati. Kuressaarest algav esitlustuur jõuab läbi Tallinna, Pärnu, Tartu, Rakvere, Viljandi Haapsallu.



Frankie Animal lauljaks on basskitarristi Raul Vaigla tütar Marie Vaigla. Muusikalaadilt saab ansamblit defineerida kui indie rocki. Bändi kuuluvad ka Jonas Kaarnamets ja Jan-Christopher Soovik.



Frankie Animal on 2012. aasta kevadel moodustatud ansambel. Bänd teenis kiiresti mitmete Eesti juhtivate muusikakriitikute heakskiidu.



Frankie Animali debüüt-EP “Obsession” ilmus 2014. aasta kevadel ning jõudis tippu digitaalsetes striimimis- ja müügikeskkondades. Esimene täispikk album “The Backbeat” anti välja 2016. aasta aprillis.



Frankie Animali kõlapildis on kuulda mõjutusi artistidelt nagu näiteks Feist, Jack White, Arctic Monkeys.



“Idee anda meie esimene kauamängiv ka vinüülil välja oli meil juba kohe alguses. Kuna see on veidi aeganõudvam protsess, siis otsustasime, et jätame CD ja vinüüli ilmumise vahele väikese hingetõmbepausi,” rääkis bändi solist Marie Vaigla plaadi tutvustuseks.



Uksed tehakse lahti kell 19, soojendab Werg. Frankie Animal lauljaks on basskitarristi Raul Vaigla tütar Marie Vaigla. Muusikalaadilt saab ansamblit defineerida kui indie rocki. Bändi kuuluvad ka Jonas Kaarnamets ja Jan-Christopher Soovik.Frankie Animal on 2012. aasta kevadel moodustatud ansambel. Bänd teenis kiiresti mitmete Eesti juhtivate muusikakriitikute heakskiidu.Frankie Animali debüüt-EP “Obsession” ilmus 2014. aasta kevadel ning jõudis tippu digitaalsetes striimimis- ja müügikeskkondades. Esimene täispikk album “The Backbeat” anti välja 2016. aasta aprillis.Frankie Animali kõlapildis on kuulda mõjutusi artistidelt nagu näiteks Feist, Jack White, Arctic Monkeys.“Idee anda meie esimene kauamängiv ka vinüülil välja oli meil juba kohe alguses. Kuna see on veidi aeganõudvam protsess, siis otsustasime, et jätame CD ja vinüüli ilmumise vahele väikese hingetõmbepausi,” rääkis bändi solist Marie Vaigla plaadi tutvustuseks.Uksed tehakse lahti kell 19, soojendab Werg.

Veel artikleid samast teemast »