Eesti graafika kokteil

Teisipäev, 25. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 25. oktoober 2016. See Juhan Kubu töö kutsub vaatama. Kasvõi värvilahendust ja kompositsiooni. FOTO: Valmar Voolaid Ajamaja galeriis on detsembri alguseni avatud suuresti Aleksander Baumanni erakogusse kuuluvast graafikast koostatud näitus “Eesti graafika kokteil“.



Esimese korruse saalis köidavad pilku Juhan Kubu teosed. Aleksander Baumanni sõnutsi meeldivad talle huvitavad, teistmoodi tööd. Pole oluline, et graafik on tuntud, vaid tal on omapära. Näiteks kasvõi mainitud Juhan Kubu, kes on hoopis teise ala mees, aga on teinud graafikat ja skulptuure. Ja kirjutanud näidendeid.



“Tal on üldiselt huvitavad asjad, aga ta ei ole selline inimene, kes igale poole ennast näitama läheb,“ sõnas Baumann. Ta möönis, et just päris kõik, mida ta leidnud või mis on ta kogus, ei ole küll selliselt põnevad, küll aga püüab ta leida just neid kiiksuga, neid erilisi. Baumann osutas Hannes Starkopfi töödele, mis vaataja leiab teiselt korruselt. “Ta on vaid üks kord teinud graafilisi lehti,“ ütles kunstikoguja, “ja enam neid ta ei tee.“



Nii nagu on filateelias, nii nagu numismaatikud leiavad erilisi asju, nii on ka Aleksander Baumann otsinud erilisust. Külliki Järvilal on aastal 1988 tehtud graafiline töö, mis kujutab katastroofi Egiptuses. Seda tööd veel ülal pole.



“Vot selliseid asju otsin, millel on huvitavus või kiiks küljes,“ märkis Baumann, “muidugi võib see olla ka töö, mis on lihtsalt graafiliselt hästi tehtud.“ Ta sõnas ka, et suurem osa töid on ise sattunud ta kätte, tulnud kohale. Nii päris kõik just otsitud ei ole.



