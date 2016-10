Kultuur

Kellel on kõige paremad tilgad?

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 18. oktoober 2016. Stseeni lavastamine võttis veidi aega, natuke rohkem, kui kahe-kolme kokkupanemine Blackmagic Fusionis (taustal). Pildile jäid (vasakult) Merit Karise koos tütrega, Madis Vaher, Lauri Saluveer ja Heiki Luts. Foto: Ene Kallas “Kuressaare animapäevad 2016” raames rääkis Eesti üks juhtivamaid 3D animaatoreid Heiki Luts Frost FX-st sellest, mida õigupoolest nende firma teeb ja mil moel sünnivad reklaamid, mis sisaldavad rohkemal või vähemal määral vedelikke.



Animaatorite nuhtluseks on kuni viimase ajani olnud vee ja tule kujutamine animatsioonina. Frost FX spetsialiseerus esimesele. Vedelikele. Mitte et nad midagi muud ette ei võtaks, aga 60% tööst keskendub just kõigele, mis seondub veega. Laias laastus jagunebki töö vedelikega kaheks: ühed on n-ö tabletops-tööd (kohvitassid näiteks), teised aga mässavad merega.



Kohv ilma tassita



Esiteks andis ta päris kujuka ülevaate sellest, kuidas kujutada kohvi ilma tassita. Alates sellest, kuidas ta voolab nagu tassi. Tassi ei ole, aga vedelik võtab selle kuju. Põhimõtteliselt sa töötad välja aluse ja siis kleebid sinna kihte peale. Lood komposiite.



“Komposiitimine on nagu toidu tegemine. Kõike peab olema täpses koguses,” sõnas Heiki Luts.



Seejärel ta keskendus tilkadele. Jah. Tilkadele. Heiki Lutsu sõnul käib 3D firmade vahel võistlus selle nimel, kellel on kõige paremad tilgad. Tilgateooria ja -loomine tekitas publikus suurt elevust. Õli valas tulle muidugi ka lause: “Agentuurid on väga tilgateadlikud.”



Tähendab see aga seda, et reklaamiagentuurid kirjutavad tihtilugu firmale ette, kui suured peavad olema suured tilgad, mida neis rõhutada, mis kujuga need peaksid olema jne. Sama väikeste kohta. Näiteks – palun tilkadele rohkem läiget. Asi on naljast kaugel, aga esiotsa kõlas see jutt suhteliselt kummastavana.



Kui vee ja vedelikega mässamine on 3D maailmas üks keerukamaid protsesse, nii et need näeksid välja tõepärased, siis Heiki Lutsu sõnul on kõige raskem siiski inimnaha illusiooni loomine.



Üldse, teha 3D-s valmis usutav inimene. Sest inimene on inimese spetsialist – ja niimoodi saadakse kohe aru, kui midagi on paigast ära. Kõige raskem on aga teha silmi, et need oleksid päris. Samas ollakse aga juba üsna lähedal sellele, et tuua surnud näitlejaid tagasi kinolinale…



Eelised reaalsuse ees



Mis on 3D eelis filmimise ja pildistamise ees? 3D-s saab muuta suhteliselt kerge vaevaga seda, mida juba tehtud. Näiteks valgust, sädelust, täpseid suurusi. Kui ei meeldi, teeme ümber. Niimoodi, et kõik on rahul.



Heiki Luts peatus põhjalikumalt ka filmi “Lisa Limone ja Maroc Orange: tormakas armulugu” 3D animatsioonil. Täpsemalt sellel, kuidas luua tormist merd ja kui raske oli kõike asetada stereoskoopilisse võtmesse. 3D-sse.



Heiki Luts peatus põhjalikumalt ka filmi "Lisa Limone ja Maroc Orange: tormakas armulugu" 3D animatsioonil. Täpsemalt sellel, kuidas luua tormist merd ja kui raske oli kõike asetada stereoskoopilisse võtmesse. 3D-sse.

Kuna aega nappis, siis viimasena näitlikustas Heiki Luts seda, kuidas luua programmi Blackmagic Fusioni abil mitmeid illusioone. Selleks astus vabatahtlikuna hiid-Haloneni rolli õpetaja Maila Juns-Veldre.

