Harry Kõrvits: pärast kuut kohvikutes ei käida

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Gunnar Usin Teisipäev, 18. oktoober 2016. Püüne peal on (vasakult) Andrus Eelmäe, tema tütar Anette Maria Eelmäe, Liina Vahtrik ja Harry Kõrvits. Foto: Gunnar Usin Läinud reede õhtul sai saalitäis saarlasi võimaluse kohtuda populaarse teleseriaali “Naabriplika” kolme kandva näitlejaga – vallavanemat kehastava Harry Kõrvitsa, tema naise rollis üles astuva Liina Vahtriku ja kirikuõpetajat mängiva Andrus Eelmäega.



Võiks ju küsida, et mis mõttes saalitäis saarlasi? Nimelt toimus selline kohtumine kohvik-klubi “Rahva lemmikud” raames Kuressaare kultuurikeskuse saalis, kuhu oli üles seatud umbes 20 lauda, igaühes istus neli inimest, lisaks kohviku personal, ajakirjanikud ning eeskujulikult õhtut juhtinud Tõnis Kipper.



Kõige suurem sõber



Ju siis oli tegemist tõeliste rahva lemmikutega, et vaatamata kümneeurosele piletihinnale selline hulk rahvast näitlejatega kohtuma tuli.



Lisaks “Naabriplikas” ja selle ümber toimuvale rääkisid näitlejad ka oma minevikust, millele aitasid tõhusalt kaasa “liikuvad pildid”, mida vaatajatele ohtralt ette paisati. Ka nooremad saalis viibijad said teada Harry Kõrvitsa mängufilmirollist, kus ta juba läinud sajandi seitsmekümnendatel Tammsaare Indrekut kehastas.



Enamusel keskealistest on tõenäoliselt meeles ka lasteetendus “Kõige suurem sõber”, kus ta Leopoldina üles astus.



“Nojah, oleme siin Kuressaares Margitiga (Harry Kõrvitsa abikaasa – toim) elanud juba kaks kuud ja eks see tänane kohtumine sealtkaudu vist hargnema hakkaski.



“Naabriplika” on kahtlemata populaarne teleseriaal, sest meil on igal nädalal 120 000 kuni 170 000 vaatajat. Seega võib öelda, et oleme rahva lemmikud küll,” ütles Harry Kõrvits Meie Maale vahetult pärast ürituse lõppu.



“Minu põhitöö on ikkagi reklaamindus, aga kui trummimängu ja näitlemist võrrelda, siis seda viimast on viimasel ajal kahtlemata rohkem. Oleme mitukümmend aastat Kärla lähedal suvemaja pidanud ja seepärast pole Saaremaa õhkkond meile võõras. Nii otsustasime koos naisega Kuressaares kohviku avada,” peatus Kõrvits oma töödel ja tegemistel.



Kui küsisin, kas talle Kuressaares miskit vastukarva ka on, jäi Kõrvits hetkeks mõttesse ja ütles, et kahjuks on nii, et pärast kuut õhtul miskipärast enam kohvikutes ei käida.



Ta tõi näiteks Itaalia, kus perekonnad enamasti just ristorante’des (restoranid – toim) õhtul aega veedavadki, kuid ka Tallinnas on vähemalt noori inimesi kohvikutes näha, siin aga mitte. “Inimesed on oma kodud vist nii õdusaks sisustanud, et keegi ei viitsi sealt enam õhtuti välja minna,” tõdes Kõrvits.



Juuresolevale pildile sattus ka Andrus Eelmäe üks kaheksast lapsest, 17-aastane Anette Maria, kes õpib Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis, kuid on jõudnud juba ilma teha Londoni ja Pariisi moelavadel. Temale ennustatakse kuulsa Carmen Kassi tulevikku.



"Mul on väga uhke tunne, kuigi süda on muret täis, sest see ala ei ole kaugeltki kerge," ütles neiu isa Andrus Eelmäe publik.delfi.ee vahendusel juba eelmisel aastal.

