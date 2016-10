Kultuur

Õigus olla ise, õigus olla vaba

Teisipäev, 18. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 18. oktoober 2016. FOTO: Meriliis Metsamäe Saaremaa Kunstistuudios on alates eelmise nädala lõpust ülal üpris provokatiivne näitus, millest on vähemalt siin lehes ilmunud eellugu ja uudislugu. Annika Haasi “Appi, kiilakas naine!”.



Miks siis veel kirjutada? Aga sellepärast, et omal moel kõnetab see näitus kõiki – nii kunstihuvilisi kui inimesi tänavalt. Kuigi natuke liiga optimistlik on arvata, et inimene, kes ajab linnas asju, mis tahes asju, põikab korraks ka galeriisse, et saada kunstiline elamus.



Siiski, selle näituse puhul on kindel, et külmaks ei jäta see ühtegi vaatajat. Need naised, need kiilakad naised, kes kas on valinud kiilaspäisuse või on sunnitud end kiilaks ajama, on avanud maailmale oma hinge. Oma olemuse. Ja fotograaf on kinni püüdnud selle, mis on tähtis – iga naise puhul on see erinev.



Väline atribuutika



Need naised ei ehi ennast kõige loomulikuma ehtega, mis loodus on inimestele kinkinud – juustega. Juuksed, see, mida nendega ette võetud või siis mitte, kuidas neid on sätitud või lastud niisama olla, kuidas lõigatud või lastud kasvada omapäi, see kõik on üks osa sellest, mida peetakse inimese pärisosaks.



See on üks ta välistest atribuutidest – miks muidu pasundavad reklaamid sellest, kuidas ja mida nendega ette võtta. Tahad tihedamaks, kasuta seda šampooni, tahad sirgendada, kasuta seda aparaati, tahad lokke, tee nii… Värvimise teema on teine – seda kasutavad inimesed, kes tahavad kas oma juustega midagi öelda – hahhaa, ma ei olegi nii blond kui arvad, ma ei olegi nii tark (tegelikult olen, mis siis), ma ei ole üldse tavaline.



Pika jutu lõpuks – juuksed on ühiskondlikult kokkulepitud austusväärne ehe, mida on ära kasutatud aegade algusest. Sellest ajast peale, mil juuste konditsioon määras, kui elujõuline sa oled.



Kui inimene, naine, mees… otsustab loobuda juustest, siis sel on oma põhjus. See ei pea olema alati provokatsioon, pigem on see soov muutuda. Tihti soov näidata maailmale oma tõelist mina. Need naised, kes nii on otsustanud, on tohutult julged. Ei, mitte sellepärast, et nad loobuvad ehtest. Vaid sellepärast, et nad oskavad, suudavad, tahavad seisa selles maailmas alasti. Maailmas, millest igaüks teab, et see ei ole suhkruvatist paradiis. Niimoodi nagu nad on.



Ühtpidi muidugi, see on väljakutse esitamine, teiselt poolt – kui inimesed loobuvad vabatahtlikult oma õigusest olla iseseisvad, vabad või veel äärmuslikumaks – õigus olla täpselt nii paks või kõhn või ilus või inetu kui tahan, siis mis see teistmoodi on? Siiski, ainult need, kes selgelt tunnetavad suurt osa ühiskondlikest piiranguist kui mõttetut normitäitmist, ahistamist, nemad võibolla oskavad minna üle piiride. Astuda välja. Sest mängida saab ka seal, kus pole kaste.



Kildudest ehitatud



Julgus ja tahe olla nii ise on aga äärmuslik. Nii mõneski mõttes. Enamasti tekitab see kõrvaltvaatajais kas tugeva negatiivse või tugeva positiivse reaktsiooni. Aga mõnikord ei ole valikuid. Ja see valikute puudumine, julgus, tugevus, iseolemine, vaprus, see kõik on ühel pildil koos. See on naises, kes tänaseks on raja teisel pool.



Väikeste piltide suureks saamine on nagu kildudest ehitatud inimene. Ühed neist hapramad, teised tugevamad, kolmandad hoopis muust maailmast. See on ühtlasi ka näituse kõige võimsam teos.



Annika Haasi näitus jääb Saaremaa Kunstistuudios avatuks 3. novembrini. Saaremaa Kunstistuudio galerii on avatud tööpäevadel kell 12–18 ja laupäeval kell 12–15.

