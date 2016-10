Kultuur

Lõõtspillikursusele anti muusikakoolis avalöök

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 11. oktoober 2016. Tulevased lõõtspillimängijad esmakordsel kokkusaamisel. FOTO: Krista Lember Laupäeval kogunesid Kuressaare muusikakooli need inimesed, kel sügav soov ja tahtmine selgeks saada lõõtspillimäng. Kokku tuli erinevas vanuses osalejaid paarkümmend.



“See on väga hea tulemus,” rõõmustas koolituse eestvedaja, MTÜ Õnneonn juhatuse liige Juta Levin, kes osales ise koolitusel vabakuulajana. Levin lisas samas, et eks järgmine kord näitab, kui palju õppijaid püsima jääb. Nädal on aega mõelda ja nii-öelda muljeid laagerdada. Levini sõnul oli osalejaid nii varasema muusikataustaga kui ka päris algajaid. Kõige noorem koolitusel osaleja on Juta Levini poeg, 11-aastane Karel Klütsnik.



Ehkki kõigil osalejatel ei olnud oma pilli kaasas, siis oli nende rõõmuks kohal üks vanem proua, kellel oli kaasa mitu pilli ja kes lubas neid kohapeal kasutada.

Kokkutulnuid tervitas kõigepealt Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember. Seejärel tutvustas Leisi vallast pärit kogenud ja hinnatud lõõtspillimängija, koolituse õpetaja Sulev Mägi pille. Mägi jagas juhtnööre, millest õppimist alustada ning tutvustas ka raamatuid. Kuna esimest korda toimus koolitus valdavalt vaba vestluse vormis, siis oli osalejatel palju ka küsimusi. Näiteks tunti huvi, mis on tüüpvead, mida õppimisel tehakse ning uuriti ka erinevate pillide kohta.



See ei saa mitte kerge olema



Krista Lember, kes samuti osales vabakuulajana, ütles, et vähemalt temale jäi tunne, et asjast saab asja. “Kui inimestel vaid pillimängu omandamisel kannatust oleks, millest ka Sulev hästi pikalt rääkis,” sõnas Krista, viidates, et kui on tahe olemas, siis vähemalt Sulev avaldas küll lootust, et kõik saavad pillimeesteks. “See ei ole muidugi ühe, kahe, kolme kuu teema, vaid see tähendab seda, et endaga tuleb pidevalt tegeleda. Aga igatahes oli hästi armas olemine,” märkis Krista.



Õpitoas osalenud Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste, kes on ka Orissaare Kannelnaiste ridades, ütles muiates, et tahtmine on küll vägev, aga kas see ka mõistuse taha hakkab, vaat seda ei tea. “See tahtmine on mul juba ammusest ajast,” lausus Anu, kellele lõõtspill kohe kangesti meeldib. “Vaat selline imelik kiiks on mul. Aga saan ka aru sellest, et see ei saa ka teps mitte väga kerge olema. Individuaalset kodutööd on palju,” tähendas Anu, kellel enda sõnutsi õnneks ei olnud pilli leidmisega suurt probleemi.



Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste nentis aga, et temal oli nii kange tahtmine, et ta läks kohale ilma pillita, lootes, et saab kas või puutuda kellegi pilli. “Ja nii juhtuski, minu kandleõpetaja Õie Pärtel oli ka seal ja saingi puutuda,” naeris Anneli, kes on jätkuvalt pilli otsingutel. Anneli teada on nii mõnedki, kes oleks tahtnud sellisel kursusel osaleda, just pilli puudumise tõttu mõttest loobunud.



Pill on hingele



“Aga igasugune pill on minu hingele, ja lõõtspilli kohta jääb lihtsalt sõnu väheks, sest see on lihtsalt nii eriline,” rääkis Anneli Kaljuste. Ta sosistanud laupäeval ka Õie Pärtelile, et kandle said nad ju tehtud, ehk õnnestub ka lõõtspill ise valmis meisterdada.



Kohal oli ka külapillimees Margus Traus, kes ise lõõtspille valmistab.

