Kultuur

Kiilakas naine kui isiksuse manifest

Teisipäev, 11. oktoober 2016.



Reedel, 14. oktoobril kell 16 avab fotograaf Annika Haas Kuressaares Saaremaa Kunstistuudios fotonäituse “Appi, kiilakas naine!”.



Esmakordsele eksponeerimisele tuleb kümmekond portreefotot naistest, kes on juusteta. Avamisel toimub performance ning sellele järgneb kunstnikutund, kus vestlust Annika Haasiga juhib kuraator Reeli Kõiv.



Annika Haas on fotokunstnikuna ka varem huvi tundnud marginaalsete ühiskonnagruppide või subkultuuride vastu, millest on vormunud haaravad fotoseeriad, näiteks lennuvälja külje all muutunud olude kiuste daatšasid pidavad “Lennukivaatlejad”, etniliselt eristuvad siinsed mustlased, Peipsiääre vanausulistest külarahvas.



Juusteta naine tõmbab möödujate küsivaid pilke. Kiilaspäisusega kaasnevat omal nahal proovinud fotokunstnik on pildistamise kõrval tegelenud ka uurimistööga, paludes oma portreteeritutel selgitada, miks nad sellised on ning jutustada üks positiivne ja üks negatiivne lugu seoses oma kiilaspäisusega. Intervjuud modellidega on eksponeeritud näitusel kõrvuti fotodega.



Juustele (või ka nende puudumisele) on inimkonna ajaloos omistatud erilisi tähendusi. Piibli Simsoni üleloomuliku väe saladus oli tema juustes, pärast juuste mahalõikamist kadus ka jõud.



Ajaloost teame, et pea aeti paljaks vangidel ja sõduritel, see tähistas individuaalsuse tasalülitamist, isiksuse allsurumist võimu kontrolli alla. Naiste (pikki) juukseid on aga üldlevinult peetud veetluse oluliseks atribuudiks.



Annika Haasi kiilakate naiste lood ei kinnita üldlevinud arusaamu. Kuigi mitmel modellil on juusteta üsna poisilik välimus, ei esinda nad sõdurpoiste allasurutust, vaid, vastupidi, see on nende protest ühtlustamise ja soostereotüüpide vastu, oma individuaalsuse julge manifesteerimine. Huvitaval kombel avab juusteta nägu kõigest kõrvalisest puhastatud vaate ka inimese hinge.



Kiilakate modellide lood (kui haiguse tõttu juusteta jäänud ja vastsündinu välja arvata) tõestavad üleolekut uskumustest ja sõltumatust tavanormidest, õigust ise otsustada oma välimuse üle. Või nagu resümeerib fotokunstnik “Sest miks ei või inimene olla nii, nagu ta on? Need on ju ainult juuksed.”



Annika Haas on sündinud 1974. aastal Pärnus, õppinud Tartu ülikoolis eesti ja soome-ugri keeli (BA 2000) ja stuudiumi lõpupoole samaaegselt Tartu kõrgemas kunstikoolis fotožurnalistika kursustel fotograafiat (1999–2000). Professionaalse stuudiofotograafia ja dokumentaalfoto alal on ta end kahel korral täiendanud Londonis (2003 ja 2012).



Alates 2007. aastast juhatab Annika Haas Peipsi-äärses Vana-Kasepää külas asuva kunstimaja ambulARToorium tegevust. Alates 2015. aastast on ta fotokunstiajakirja Positiiv portree- ja dokumentaalfoto toimetaja; aastatel 2012–2015 kuulus Eesti pressifotograafide liidu juhatusse.



Annika Haasi teosed on leidnud eksponeerimist fotonäitustel nii kodu- kui välismaal, pälvides tunnustust ning jõudes mitmete rahvusvaheliste fotokonkursside finaali; ta on saanud Aasta Pressifoto 2013 peapreemia (2014).



