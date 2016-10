Kultuur

KULTUUR KIRBUL: Tagasi nõuka-aega, hüpetega

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



See nädalavahetus oli mitmeti huvitav – esiteks kulmineerus Teadlaste Öö festival, teiseks vahetus kord sadamates ja kolmandaks sai näha-kuulda vastvalitud presidendi “troonikõnet”.



Esimese teadmisega pole Saaremaal suurt midagi peale hakata, seda enam, et ERR pani kenasti ka mõned tähtsamad sündmused veebi üles.



Kolmandaga on sama lugu – kui naispresident, siis naispresident. Küüniliselt – sama hästi võiks keegi võtta mõne kassi ja panna ta presidendiks – Eesti riik ju nii rikas, et üht perekonda kenasti ülal pidada.



Inimesed reeglina tekitavad hulga probleeme, kass aga päris sigadusi teha ei oska. No ajab mõne asjakese maha, ajab, mis seal ikka. Ja jalanõude kuivus ongi ülehinnatud. Vähemalt on ta kena ja lööb nurru.



Viie aasta pärast on tagastus. Ahjaa, otsaga nädalavahetusse ulatus ka ERM-i avamine ning läbimõtlemata atraktsiooni demonstreerimine rahvale – kui pühakuju asemel oleks olnud kas praegune või tulevane president, mõni koteeritud riigitegelane või kas või tähtsam ärimees, oleks selge kohtujuhtum.



Aga mõni asi, kui jalaga saab kristliku maailmapildi üks olulisemaid sümboleid.

Kõige suuremat elevust tekitas ikkagi vedajate vahetus ning suhteline kaos sadamas. Ja laevades sai nädalavahetusel, reisijate kinnitusel, kogu eelmise nädala vaadata pilti, kuidas müüdi tühje riiuleid ja lette.



Nagu oleks rännanud 20 aastat tagasi. Või isegi rohkem. Sedasama rändu kinnitas möödavuhisev Harilaid. Loogiline ja lootusrikas mõte, et ehk on see nali ja Harilaid on toodud vaid selleks väinale, et näidata lähiajaloo eksponaate otse ja loomulikus keskkonnas, osutus siiski naljaks saarlaste kulul.



Aga teada värk, et laevad, nagu viski, muutuvad aastatega aina paremaks, ja nii võib juhtuda, et võib-olla kraamitakse kuskilt välja ka juba lammutatud ja maha müüdud vanade parvlaevade osad ning pannakse siis laevuke kokku. Ikka selle nimel, et saarlastel oleks hea sõita. Bon voyage jne… Autor: Ene Kallas Teisipäev, 04. oktoober 2016.Esimese teadmisega pole Saaremaal suurt midagi peale hakata, seda enam, et ERR pani kenasti ka mõned tähtsamad sündmused veebi üles.Kolmandaga on sama lugu – kui naispresident, siis naispresident. Küüniliselt – sama hästi võiks keegi võtta mõne kassi ja panna ta presidendiks – Eesti riik ju nii rikas, et üht perekonda kenasti ülal pidada.Inimesed reeglina tekitavad hulga probleeme, kass aga päris sigadusi teha ei oska. No ajab mõne asjakese maha, ajab, mis seal ikka. Ja jalanõude kuivus ongi ülehinnatud. Vähemalt on ta kena ja lööb nurru.Viie aasta pärast on tagastus. Ahjaa, otsaga nädalavahetusse ulatus ka ERM-i avamine ning läbimõtlemata atraktsiooni demonstreerimine rahvale – kui pühakuju asemel oleks olnud kas praegune või tulevane president, mõni koteeritud riigitegelane või kas või tähtsam ärimees, oleks selge kohtujuhtum.Aga mõni asi, kui jalaga saab kristliku maailmapildi üks olulisemaid sümboleid.Kõige suuremat elevust tekitas ikkagi vedajate vahetus ning suhteline kaos sadamas. Ja laevades sai nädalavahetusel, reisijate kinnitusel, kogu eelmise nädala vaadata pilti, kuidas müüdi tühje riiuleid ja lette.Nagu oleks rännanud 20 aastat tagasi. Või isegi rohkem. Sedasama rändu kinnitas möödavuhisev Harilaid. Loogiline ja lootusrikas mõte, et ehk on see nali ja Harilaid on toodud vaid selleks väinale, et näidata lähiajaloo eksponaate otse ja loomulikus keskkonnas, osutus siiski naljaks saarlaste kulul.Aga teada värk, et laevad, nagu viski, muutuvad aastatega aina paremaks, ja nii võib juhtuda, et võib-olla kraamitakse kuskilt välja ka juba lammutatud ja maha müüdud vanade parvlaevade osad ning pannakse siis laevuke kokku. Ikka selle nimel, et saarlastel oleks hea sõita. Bon voyage jne…

Veel artikleid samast teemast »