Kaks noortebändi, kaks uhiuut singlit

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 04. oktoober 2016. Islanders ja Triskele. Kaks Saaremaalt pärit noortebändi lasid hiljuti välja uued singlid. Islanders loo “The Beast” ja Triskele “Hjärta”.



Triskele puhul on tegu debüüdiga ja teda iseloomustatakse nii: “Triskele esimene singel “Hjärta” on mänglev, õrn, meloodiline, inspireeriv, perfektsuseni balansseeritud ja imeliselt kokku pandud pala, mis mõjub igale kuulajale erinevalt. Raske oleks seda lugu kirjeldada kahe-kolme iseloomustava sõnaga.” Lugu tuli välja 13. septembril ja on leitav YouTube’is ja Soundcloudis, aga ka Spotifys ja Itunesis.



Endi kohta on nad üles pannud üpris poeetilise kirjelduse. “Triskele on pärit Saaremaalt mahedate tuulte ja rohetavate kadakate vahelt. Oma otsese kokkupuute muusika tegemisel avastasime endi jaoks viis aastat tagasi, kuid bändi on ihanud meist teha igaüks lapsepõlvest saati. 11–12-aastaselt mängisid kolm Triskele liiget paar aastat koos kaverimussi, kuid siis viis elu meid lahku – igaüks hakkas tegelema oma projektidega ning keskenduti esmalt enese harimisele muusikas ja matemaatikas,” kirjutavad nad endi kohta.



2016. aasta alguses leidsid nad üksteist uuesti ning olles tüdinenud vokaal-instrumentaalmuusikast, otsustasid keskenduda viimasele. “Juba esimeses proovis tungis meisse miski kirjeldamatu, mis oli tingitud ideaalsest omavahelisest mõtete lugemisest ja mõistmisest. Nii sai meie bänd alguse,” kirjeldatakse bändi sündi. Nimi “Triskele”, mis muuseas on juba ühe teise Eesti ansambli nimi ja seda juba aastast 1997, olnud trummar Alexandri idee. Nimelt oli ta inspireeritud kiriku laes olevast sümbolist, mille nimeks Triskele.



“Viljeleme indie, post-rock ning experimental žanri koos paljude mõjutustega,” sõnasid nad. Bändi idee on anda igal ajal muusikat tehes midagi oma hingest ning tekitada oma loominguga kuulajates naudingust külmavärinaid ja viia neid hetkeks teise dimensiooni. Tahame, et inimesed leiaksid mõtestatust just meie instrumentaalpaladest – me laseme neil kõnelda. Meie eripäraks on see, et meie looming on ilma vokaalita, kuid sõnade asemel suhtleme inimestega läbi instrumentide.



Bändis mängivad Robin Mäetalu, Karl-Gustav Uustulnd, Alexander Sannik. Loo salvestas/masterdas/miksis Henrik Veeäär.



Islandersi lugu on hoopis teisest puust – kui esimene on singlitest püüdlev pigem perfektse kooskõla, professionaalsuse ja väga kaasaegse soundi poole, siis Islanderi lugu on tehtud vanade heade soul-metali traditsioonide kohaselt ehk siis midagi neile, kellele meeldib karvaste muusikakollide muusika. Sama kehtib ka bändide kohta. Erinevad stiilid, erinevad maailmatajumised...Ehk lihtsalt väga erinevad inimesed teevad väga erinevat muusikat.



Islandersisse kuuluvaid Jakob Saart (18), Ekke-Kaarel Randa (18), Teet Landi (18) ja Sander Lindmäed (15) liidab ühine huvi muusika vastu.



Poisid iseloomustasid end päris värvikalt. Lugege ise: Ekke-Kaarel Rand on "Laimjala peksuvend ja niisama muhe vend", trummar Sander, "kes rütmi ei pea, aga lüüa oskab", kitarrist Jakob Mõnnuste on "metsade hirm ja rifimeister" ja Teet on laulja ja frontman, kes "laulda ei oska, aga häält on ja paigal ka ei püsi".

