Jälle Õnne tänaval

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Telekanalite suvine paastuaeg on läbi saanud. Eetris on taas uued filmid ja sarisaatedki. Suveunest on ärganud ka ammusest ajast omaseks muutunud laupäevaõhtune “Õnne 13”, mida aastaid vaadatud.



Uued osad tõid meelde ülevaate vestlusringist selle sarisaate kohta varakevadises ajalehes Sirp (15.IV). Tingitud oli see sarja vaatajaskonna katastroofilisest vähenemisest. Vestlusringis olid koos olnud mitmed asjatundjad ja arutlenud selle vähenemise põhjuste üle. Üks tõi esile üht, teine teist, mis võisid ju oma mõju avaldada.



Peamist põhjust ei pakkunud välja keegi. Aga see põhjus on ilmne juba mõnda aega – autori-stsenaristi vale valik. Miks seda välja ei toodud, on ka üsna selge. Vestlusringi oli kokku kutsunud ja kirjutas sellest ka ülevaate stsenarist Andre Teede ise.



Tema sobimatus hakkas ilmnema kohe, kui ta oli Teet Kallaselt ameti üle võtnud. Asi ei ole uue autori kirjanduslikes võimetes, vaid tema loomelaadis.



Ei oskagi seda päriselt sõnastada, aga ekraanilt õhkus vastu mingi võõras hingus. Võib-olla oli see noore inimese suutmatus kohaneda peamiselt eakama tegelaskonna elu-oluga, elulaadiga. Sest “Õnnes” oli midagi vanamoodsalt rahulikku, tavapärast elu kulgu. Aga Teede muutis sündmused konfliktseks, hakkas sisse tooma järske pöördeid, sündmused hakkasid kulgema kuidagi teistmoodi, mis nagu ei sobinud kokku selle varasema rahulikkusega.



Üks seesugune vihje on Sirbiski ära toodud: “Ma saan vahel kirju, kus vaatajad ütlevad, et see pole võimalik, mis Allan eelmises osas tegi – ma tunnen teda ju nii hästi.” Seda võiks ju võtta kui juhusliku asjatundmatu inimese tundepuhangut.



Aga mul on meelde jäänud ühest telejutuajamisest Helgi Sallo rahulolematu südamepuistamine. Miski stseen hakkas talle vastu: ma tunnen ju teda nii hästi, see ei ole ju Mare! Niisuguse asjaosalise südamest tulevat hüüatust ei saa juba ignoreerida.



See võõras hingus ja pealetungiv konfliktsus annavad tunnistust, et uus autor on hakanud looma oma, uut teost. Aga vaatajaskond ei taha seda uutmoodi Mornat vastu võtta ning paljud on hääletanud televiisoripuldiga.



Meenutagem – see on kord juba olnud, kui Kati Murutar hakkas üles ehitama oma Mornat. Samuti teistmoodi ja vaatajaile võõrana tunduvat. Eksperiment Murutariga lõppes õige ruttu. Kuidas see toona mõjus vaatajate arvule, seda ma enam ei mäleta. Autor: Heino Kään

