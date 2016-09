Kultuur

Kultuurijuhid alustasid uut hooaega koosolekuga

Teisipäev, 27. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Teisipäev, 27. september 2016. Nõupidamisele kogunesid Saare maakonna omavalitsuste kultuurijuhid, kes pidasid aru tuleviku üle. FOTO: Krista Lember Neljapäeval kohtusid Saare maavalitsuse saalis omavalitsuste kultuurijuhid, kes alustasid uut hooaega esimese nõupidamisega.



“Panime paika uue hooaja žanripäevad ning tutvustasin rahvakultuuri keskuses algavaid koolitusi ja avatavaid taotlusvoorusid,” ütles Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember.



Saare maavalitsuse kultuurinõunik Valve Heiberg rääkis aga suvisest vabariiklikust noortepeost. Külla oli kutsutud Saaremaa omavalitsuste liidu esimees ja Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes kõneles omavalitsuste ühinemisest.



Infot vahetati ka tänavuse mardilaada ja Saaremaal alustava lõõtsamängijate kursuse teemal. Tervitati hiljuti kultuurivaldkonnaga liitunud kolme uut töötajat: Laimjala valla kultuurijuhti Inga Randa, Ruhnu rahvamaja juhatajat Karin Treufeldti ja Nasva klubi eestvedajat Hiie Kuuske.



Lõõtspillikursuste õpituba, mida hakkab juhendama Saare maakonna parim lõõtsamängija Sulev Mägi, saab alguse 8. oktoobril, kuid praegu on sobiv aeg registreeruda. Kursuse korraldaja Juta Levini sõnul on paar inimest juba kirjas.

“Oodatud on kõik, nii mehed, naised kui lapsed,” kutsus Levin, kelle sõnul ei ole osalemisel vanusepiiri määratletud. Kaasas peab olema vaid oma pill, millega õppida.



“Kui kellelgi kodus seisab korralik lõõtspill, siis oleks väga hea, kui ta selle saaks välja laenata, nii et keegi, kel huvi, saaks sellega pillimängu õppida,” kutsus Juta Levin talle sellest teada andma. Novembris külastab kursust noorema põlvkonna eesti lõõtspilli ja teiste rahvapillide mängija, mentorlektor Juhan Uppin.



Kursus hakkab toimuma igal laupäeval ja kestab 10. detsembrini.

Registreeruda saab kuni 7. oktoobrini telefonil 5348 0703, e-maili teel onneonn@gmail.com või MTÜ Õnneonn facebooki lehel. Õpitoad saavad teoks koostöös Eesti Kultuurkapitaliga. “Panime paika uue hooaja žanripäevad ning tutvustasin rahvakultuuri keskuses algavaid koolitusi ja avatavaid taotlusvoorusid,” ütles Saare maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember.Saare maavalitsuse kultuurinõunik Valve Heiberg rääkis aga suvisest vabariiklikust noortepeost. Külla oli kutsutud Saaremaa omavalitsuste liidu esimees ja Kuressaare linnapea Madis Kallas, kes kõneles omavalitsuste ühinemisest.Infot vahetati ka tänavuse mardilaada ja Saaremaal alustava lõõtsamängijate kursuse teemal. Tervitati hiljuti kultuurivaldkonnaga liitunud kolme uut töötajat: Laimjala valla kultuurijuhti Inga Randa, Ruhnu rahvamaja juhatajat Karin Treufeldti ja Nasva klubi eestvedajat Hiie Kuuske.Lõõtspillikursuste õpituba, mida hakkab juhendama Saare maakonna parim lõõtsamängija Sulev Mägi, saab alguse 8. oktoobril, kuid praegu on sobiv aeg registreeruda. Kursuse korraldaja Juta Levini sõnul on paar inimest juba kirjas.“Oodatud on kõik, nii mehed, naised kui lapsed,” kutsus Levin, kelle sõnul ei ole osalemisel vanusepiiri määratletud. Kaasas peab olema vaid oma pill, millega õppida.“Kui kellelgi kodus seisab korralik lõõtspill, siis oleks väga hea, kui ta selle saaks välja laenata, nii et keegi, kel huvi, saaks sellega pillimängu õppida,” kutsus Juta Levin talle sellest teada andma. Novembris külastab kursust noorema põlvkonna eesti lõõtspilli ja teiste rahvapillide mängija, mentorlektor Juhan Uppin.Kursus hakkab toimuma igal laupäeval ja kestab 10. detsembrini.Registreeruda saab kuni 7. oktoobrini telefonil 5348 0703, e-maili teel onneonn@gmail.com või MTÜ Õnneonn facebooki lehel. Õpitoad saavad teoks koostöös Eesti Kultuurkapitaliga.

Veel artikleid samast teemast »