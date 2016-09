Kultuur

Festival on lõppenud, elagu festival!

Teisipäev, 20. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Maire Sillavee Teisipäev, 20. september 2016. Festivalile “Vananaiste suvi” lisas põnevust teadmine, et ühe tüki autor istus saalis – Kiievist oli kohale sõitnud Ukraina draamakirjanik Neda Neždana, kodanikunimega Nadežda Mirošnitšenko, kes osales ka žürii töös. Foto: Maire Sillavee Mõnusalt soe sügispäikseline reede pärastlõuna, Kuressaare kesklinnas sumisemas toidufestival, septembri teine nädalavahetus. Tõeline vananaiste suvi...



“Vananaiste suvi” – Eesti vähemusrahvuste harrastusteatrite festival Kuressaares – toimus juba kümnendat korda.



9.-10. septembril kogunes linnateatri majja hulgaliselt teatrirahvast, keda ühendas venekeelne suhtlemine. Ometi saadi aru ka eesti keelest, sest tegu oli ikka Eestimaa inimestega, väliskülaliseks vaid Riia tudengiteater Kammerton. Nemadki osalemas juba teist korda, seega Saare Vene Seltsi korraldajatepoolne “Tere tulemast!” mõistetav neilegi.



Juubelivärvides festivali avamisel tuletati hea sõnaga meelde esmakorraldajat Juri Zabellevitšit. Seekordne peakorraldaja Nijole Kärner tervitas kõiki osalejaid, tutvustas festivali žüriid ja kohe oligi järg esimese etenduse käes.



Saare Vene Seltsi harrastusteater mängis Neda Neždana musta komöödiat “See, kes avab ukse...”, lavastaja Ellen Teemus. Põnevust lisas teadmine, et autor istus saalis – tõepoolest, Kiievist oli kohale sõitnud Ukraina draamakirjanik Neda Neždana, kodanikunimega Nadežda Mirošnitšenko. Kuigi Saare Vene Seltsi trupp heaperemehelikult festivali konkursiprogrammis ei osalenud, pälvis üks näitlejatest žürii tähelepanu: Renata Hoogand – eduka debüüdi preemia.



Hilisemal kohtumisel Neda Neždanaga said selgeks selle näidendi kirjutamise tagamaad. Kirjanik on kõigis oma viimase aja teostes pööranud teravat tähelepanu sõjale Ukrainas, inimestele selles sõjas, vajadusele teha valikuid ja vastutada oma valikute eest.



Teisena tuli publiku ette teater-stuudio 16. komnata Narvast – V. Kirejevi “Tänu õppetunni eest”, lavastajad V. Katuntsev ja O. Katuntseva. Lugu koolist, õpetajast ja õpilastest. Ja püstolist, mille abil loodab vähemalt üks osapool probleeme lahendada. Näitleja Aivar Arusoo pälvis parima meeskõrvalosatäitja preemia Vanja rolli eest, trupile preemia aktuaalse teemavaliku eest.



Teater Veer i špaga Maardust – “Seitse MIND paadis”, autor J. Eskina, lavastaja E. Antropova. Trupp on oma lugu nimetanud peaaegu draamaks, žürii hindas preemiavääriliseks lavastuse režissööritöö ja stsenograafia.



Tudengiteater Riiast Kammerton – R. Bradbury “Saatuste tuul”, lavastaja L. Stantšik. Kolmest novellist koosnev kompositsioon noorte näitlejate paljutõotava koosluse esituses. Žürii otsus: Lilita Vetšerskaja sai parima naiskõrvalosatäitja preemia tädi Rose’i rolli eest.



Teater Jabloko Rakverest – A. Djatšenko “Njaja”, lavastaja O. Žulai. Väga keerulise, aga samas igapäevaselt lihtsa süžeega tragikomöödia. Kolme naise lugu. Trupp pälvis preemia parima ansamblimängu eest.



Ja festivali konkursiprogrammi seekordne pärl: Vene Noorsooteater Tallinnast – V. Legentovi “Edit Piaf” , muusikaline etendus, lavastaja Alla Milovidova. Napp, kuid mõjuv lavakujundus, hästi valitud muusika, täpsed kostüümid, koreograafia toetamas lugu ja lugu ise – Pariisi varblasest Edit Piafist. Peaosas Jekaterina Ratšek: parim naisroll festivalil.



Harva juhtub nii, et lavastuses kõrvalosa täitnud naisnäitlejad saavad tunnustuse hoopis parimate meesrollide eest – seekord juhtus nii. “Edit Piafis” musta ja valget miimi mänginud Margarita Kulbok ja Marina Lõžina just sellise preemia pälvisid.



Kena punkti pani festivalile väljaspool konkurssi mänginud Jõelähtme Lavagrupp, esitades A. Tšehhovi igihalja “Abieluettepaneku”, lavastaja Maie Ramjalg. Kui festivali kava koosnes reeglina pigem tõsistest, kui mitte lausa traagilistest lavastustest, siis mõnus kõhutäis naeru selle naljaka loo üle õigustas Jõelähtme trupile antud tänukirja “Tänuväärse suhtumise eest Vene klassikasse”.



Festivali žürii töötas koosseisus: dramaturg ja teatrikriitik Neda Neždana, näitleja ja lavastaja Eduard Toman, festivali peakorraldaja Nijole Kärner, harrastusteatri näitleja Lea Kuldsepp, Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee.

Festival on lõppenud, elagu festival! Ootame uut “Vananaiste suve”! “Vananaiste suvi” – Eesti vähemusrahvuste harrastusteatrite festival Kuressaares – toimus juba kümnendat korda.9.-10. septembril kogunes linnateatri majja hulgaliselt teatrirahvast, keda ühendas venekeelne suhtlemine. Ometi saadi aru ka eesti keelest, sest tegu oli ikka Eestimaa inimestega, väliskülaliseks vaid Riia tudengiteater Kammerton. Nemadki osalemas juba teist korda, seega Saare Vene Seltsi korraldajatepoolne “Tere tulemast!” mõistetav neilegi.Juubelivärvides festivali avamisel tuletati hea sõnaga meelde esmakorraldajat Juri Zabellevitšit. Seekordne peakorraldaja Nijole Kärner tervitas kõiki osalejaid, tutvustas festivali žüriid ja kohe oligi järg esimese etenduse käes.Saare Vene Seltsi harrastusteater mängis Neda Neždana musta komöödiat “See, kes avab ukse...”, lavastaja Ellen Teemus. Põnevust lisas teadmine, et autor istus saalis – tõepoolest, Kiievist oli kohale sõitnud Ukraina draamakirjanik Neda Neždana, kodanikunimega Nadežda Mirošnitšenko. Kuigi Saare Vene Seltsi trupp heaperemehelikult festivali konkursiprogrammis ei osalenud, pälvis üks näitlejatest žürii tähelepanu: Renata Hoogand – eduka debüüdi preemia.Hilisemal kohtumisel Neda Neždanaga said selgeks selle näidendi kirjutamise tagamaad. Kirjanik on kõigis oma viimase aja teostes pööranud teravat tähelepanu sõjale Ukrainas, inimestele selles sõjas, vajadusele teha valikuid ja vastutada oma valikute eest.Teisena tuli publiku ette teater-stuudio 16. komnata Narvast – V. Kirejevi “Tänu õppetunni eest”, lavastajad V. Katuntsev ja O. Katuntseva. Lugu koolist, õpetajast ja õpilastest. Ja püstolist, mille abil loodab vähemalt üks osapool probleeme lahendada. Näitleja Aivar Arusoo pälvis parima meeskõrvalosatäitja preemia Vanja rolli eest, trupile preemia aktuaalse teemavaliku eest.Teater Veer i špaga Maardust – “Seitse MIND paadis”, autor J. Eskina, lavastaja E. Antropova. Trupp on oma lugu nimetanud peaaegu draamaks, žürii hindas preemiavääriliseks lavastuse režissööritöö ja stsenograafia.Tudengiteater Riiast Kammerton – R. Bradbury “Saatuste tuul”, lavastaja L. Stantšik. Kolmest novellist koosnev kompositsioon noorte näitlejate paljutõotava koosluse esituses. Žürii otsus: Lilita Vetšerskaja sai parima naiskõrvalosatäitja preemia tädi Rose’i rolli eest.Teater Jabloko Rakverest – A. Djatšenko “Njaja”, lavastaja O. Žulai. Väga keerulise, aga samas igapäevaselt lihtsa süžeega tragikomöödia. Kolme naise lugu. Trupp pälvis preemia parima ansamblimängu eest.Ja festivali konkursiprogrammi seekordne pärl: Vene Noorsooteater Tallinnast – V. Legentovi “Edit Piaf” , muusikaline etendus, lavastaja Alla Milovidova. Napp, kuid mõjuv lavakujundus, hästi valitud muusika, täpsed kostüümid, koreograafia toetamas lugu ja lugu ise – Pariisi varblasest Edit Piafist. Peaosas Jekaterina Ratšek: parim naisroll festivalil.Harva juhtub nii, et lavastuses kõrvalosa täitnud naisnäitlejad saavad tunnustuse hoopis parimate meesrollide eest – seekord juhtus nii. “Edit Piafis” musta ja valget miimi mänginud Margarita Kulbok ja Marina Lõžina just sellise preemia pälvisid.Kena punkti pani festivalile väljaspool konkurssi mänginud Jõelähtme Lavagrupp, esitades A. Tšehhovi igihalja “Abieluettepaneku”, lavastaja Maie Ramjalg. Kui festivali kava koosnes reeglina pigem tõsistest, kui mitte lausa traagilistest lavastustest, siis mõnus kõhutäis naeru selle naljaka loo üle õigustas Jõelähtme trupile antud tänukirja “Tänuväärse suhtumise eest Vene klassikasse”.Festivali žürii töötas koosseisus: dramaturg ja teatrikriitik Neda Neždana, näitleja ja lavastaja Eduard Toman, festivali peakorraldaja Nijole Kärner, harrastusteatri näitleja Lea Kuldsepp, Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee.Festival on lõppenud, elagu festival! Ootame uut “Vananaiste suve”!

Veel artikleid samast teemast »