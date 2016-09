Kultuur

Teadlaste öös on palju ulmet

Teisipäev, 20. september 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 20. september 2016. Tänavune teadlaste öö festival Tallinnas algab 26. septembrist ja kulmineerib reedel. Teadlaste öö lahkab seekord eriti tõsiselt ulmelisi ja virtuaalreaalsusi.



Saaremaa esindus on kohal ehk siis reedel kell 17.30 A. H. Tammsaare majamuuseumis viib raadiohäälest kirjanik Peeter Helme läbi traditsioonilise teaduskohviku, mis seekord keskendub ulmekirjandusele. Teaduskohvikus “Juhuslik tabamus või teadlik ennustus? Ulmekirjanduse võimest näha tulevikku“ arutlevad Saaremaal resideeriv Jüri “Ulmeguru“ Kallas koos Ulmekirjanduse BAAS-i isa, ristiisa ja elushoidja Andri Riidiga sellest, et kas ulmekirjandus nägi ette seda, et teadus areneb võimsalt ja tehnika muutub aina kiiremaks ja tõhusamaks.



Teadlaste ööl käsitletakse erinevaid teemasid, mis kõik on seatud ulmevõtmesse. Esmaspäeval saab teada, mil moel säilitada terve ja jätkusuutlik eluviis digiulme ajastul ja kuidas raputada eneselt infoväsimus, tehakse ekskursioon SYNLAB-i meditsiinilaborisse, kus saab teada, mida põnevat saab verest välja lugeda ja kuidas laboris seda tehakse. Vaadatakse mikroskoobis baktereid ning parasiite ja kuulatakse huvitavaid fakte laborianalüüsidest.



Teisipäeval räägitakse kultuuriulmest, tähesõdadest, jaapani kalligraafiast ja võitluskunstidest, kolmapäeval lahatakse ühiskonnaulmet – inimene vs masin ning ulmepõhiseadused ulmekodanike ulmesuhetes, samuti saab taas külastada SYNLAB-i. Neljapäeval räägitakse eluviisiulmest ja linnaruumist ehk tee tuleviku tööd tuleviku linnas tuleviku majas tuleviku toas. Toomas Abiline viib läbi sündmuse nimega “Metapsüühiline Tallinn”, kus uuritakse, kuidas erinevad ”teaduslikud” ühingud ja kuidas aktivistid Eesti esimese iseseisvuse ajal katseid läbi viisid, et selgitada paranormaalseid nähtusi ja minevikusündmusi ning ennustada tulevikku. Kavas on ka temaatiline ekskursioon, mida juhatab ajaloolane Tõnu Pedaru.



Reede on aga päev, mis algab kell 14 ja kestab hiliste tundideni. Kõikjal üle pealinna toimuvad huvitavad vestlused, ekskursioonid ning tutvustused, mille temaatika varieerub meditsiinist, haridusest, liit- ja virtuaalreaalsusest kliimanähtusteni ning jõuab otsaga kirjandusse. Nimelt lisaks teaduskohvikule saab kuulata ka Mart Laari ja Leo Kunnast rahvusraamatukogus.



Päev tuleb põnev, keda temaatika vähegi huvitab, sel on tark võimaluse korral septembri viimasel päeval sammud pealinna seada.













