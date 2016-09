Kultuur

“Lemmikloomade salajane elu”

Teisipäev, 20. september 2016.



Täna ja homme, mõlemal päeval kell 15.30 ja 18 linastub Kuressaare Linnateatri teatrikinos eesti keelde dubleeritud animatsioon “Lemmikloomade salajane elu”.



Hoogsa ja nunnu loo suurlinnas elavate lemmikloomade kirevast ning inimeste eest kiivalt salajas hoitud elust on teinud samad inimesed, kelle käe all valmisid sellised armastatud multikad nagu “Mina, supervaras” ja “Käsilased”.



Ühes suures saginat täis Manhattani kortermajas saab päev tõeliselt alguse alles siis, kui maja kahejalgsed asukad on tööle ja kooli ära läinud.



Eesti vaatajate jaoks annavad filmitegelastele oma hääle Tõnn Lamp (Max), Priit Võigemast (Snowball), Piret Krumm (Gidget), Evelin Võigemast (Chloe), Tarvo Sõmer (Duke), Tarvo Krall (Mel), Jim Ashilevi (Buddy), Mart Toome (Norman), Tõnu Oja (Pops), Taavi Teplenkov (Ozone), Saara Kadak (Katie) jpt.



