Kultuur

Anna Hõbemäe kolm punkti kunstistuudios

Teisipäev, 13. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 13. september 2016. Anna Hõbemäe. Alates 5. septembrist saab Kuressaares Saaremaa Kunstistuudios vaadata Anna Hõbemäe maalinäitust “Kolm punkti...”.



Saaremaa Kunstistuudios tuleb eksponeerimisele Anna Hõbemäe värskem maalilooming. Näitusevalik esitleb noore maalikunstniku senisele loomingulisele käekirjale iseloomulikke kirkatoonilisi tugevalt abstraheeritud loodusmotiive.



Kunstnikku on alati huvitanud maastikud enda ümber, kuid mitte kunagi nende võimalikult natuuritruu edasiandmine. Tugevate, tihti puhaste värvitoonide kõrvuti asetamisega loob ta tihedaid kompositsioone, kus vaatamata värvimöllule ja ekspressiivsele pintslitööle on omamoodi harmoonia.



Anna Hõbemäe maalid pakuvad ka pikemat vaatamiselamust ning kannatavad välja võrdluse modernistliku maastikumaali maailmanimedega.



Anna Hõbemäe näol on tegemist intuitiivse ja puhangulise loojaga, kes ise on oma loomeprotsessi kirjeldanud: “/... üks värv kutsub esile teise värvi ja üks rütm teise rütmi. /.../ värvis on mingisugune loogika, mingisugune info, mida teisiti edasi anda ei saa. Mõnikord lahendan värviprobleemi nagu mitme muutujaga võrrandit, teinekord on mõte kaugel ees, nii et käsi ei jõua järele.”



Anna Hõbemäe (s 1986) on üles kasvanud Valgas ja õppinud 2006–2011 Tartu ülikoolis maalikunsti (MA 2011). Ta on esinenud mitmetel grupinäitustel alates 2006. aastast. Praegune väljapanek on kunstniku kümnes isikunäitus ja ühtlasi esmaesinemine Saaremaal.



Anna Hõbemäe näitus jääb Saaremaa Kunstistuudios avatuks 6. oktoobrini. Saaremaa Kunstistuudios tuleb eksponeerimisele Anna Hõbemäe värskem maalilooming. Näitusevalik esitleb noore maalikunstniku senisele loomingulisele käekirjale iseloomulikke kirkatoonilisi tugevalt abstraheeritud loodusmotiive.Kunstnikku on alati huvitanud maastikud enda ümber, kuid mitte kunagi nende võimalikult natuuritruu edasiandmine. Tugevate, tihti puhaste värvitoonide kõrvuti asetamisega loob ta tihedaid kompositsioone, kus vaatamata värvimöllule ja ekspressiivsele pintslitööle on omamoodi harmoonia.Anna Hõbemäe maalid pakuvad ka pikemat vaatamiselamust ning kannatavad välja võrdluse modernistliku maastikumaali maailmanimedega.Anna Hõbemäe näol on tegemist intuitiivse ja puhangulise loojaga, kes ise on oma loomeprotsessi kirjeldanud: “/... üks värv kutsub esile teise värvi ja üks rütm teise rütmi. /.../ värvis on mingisugune loogika, mingisugune info, mida teisiti edasi anda ei saa. Mõnikord lahendan värviprobleemi nagu mitme muutujaga võrrandit, teinekord on mõte kaugel ees, nii et käsi ei jõua järele.”Anna Hõbemäe (s 1986) on üles kasvanud Valgas ja õppinud 2006–2011 Tartu ülikoolis maalikunsti (MA 2011). Ta on esinenud mitmetel grupinäitustel alates 2006. aastast. Praegune väljapanek on kunstniku kümnes isikunäitus ja ühtlasi esmaesinemine Saaremaal.Anna Hõbemäe näitus jääb Saaremaa Kunstistuudios avatuks 6. oktoobrini.

Veel artikleid samast teemast »