Mälestades Vaarandit

Teisipäev, 13. september 2016.



1. oktoobril möödub 100 aastat poetess Debora Vaarandi sünnist. Sel puhul meenutasid teda Saaremaa raamatuklubilased. Rääkisin Vaarandist kui looduseinimesest, kui sajandi luuletajast, kui lihtsalt suurepärasest inimesest.



Teatavasti oli poetess meie looduskaitse seltsi üks rajajaid. Igal aastal, kui toimusid seltsi üle-eestilised kokkutulekud, oli ka tema kohal ja sõbrustas eriti meie, saarlastega. Üks viimaseid kohumisi oli mandril Väätsal.



Vaarandit hindas väga loodusemees Jaan Eilart, kes märkis: “Debora oli nii mere- kui metsainimene, sügavalt loodusesõbralik. See kajastub ka tema loomingus, mis elab üle igaviku...”



Raamatuklubilased laulsid Vaarandi sõnadele tehtud laule. Maimu Sõrm ja Ellen Õnnis lugesid tema luulet. Hariessa Saamel meenutas poetessi tema Laimjala-päevilt.



Kui Vaarandi lahkus manalateele, kirjutas suurepärase loo “Vaarandi lahkumine” ajakirjanik Milla Mägi. See ilmus tollases kultuurilehes Kultuuri Valgel.

Kust leidis poetess jõudu rasketel hetkedel?



Astusin lihtsate asjade juurde,

toetusin lihtsale heale...

Kaugete tähtede lõputu valgus

rahuna voolas mu peale.

(Debora Vaarandi, “Lihtsad asjad”)



