Viimast korda “Killu ja Mürakas” Kuressaares

Teisipäev, 13. september 2016.



Sel neljapäeval ja reedel algusega kell 11 saab Kuressaare Linnateatris viimast korda näha lustakat lasteetendust “Killu ja Mürakas”.



Killu on üks tavaline tüdruk. Ta kardab pimedust ja kes siis ei kardaks. Sest pimedas hakkavad tegutsema kollid ja trollid ja igasugu kahtlased tegelased. Tavaliselt Killu neid ei näe. Mitte keegi ei näe. Lihtsalt ei näe ja kõik. Kas kolle karta on kole?



Mürakas on üks tavaline koll, keda Killu kunagi näinud ei ole. Mitte keegi pole näinud. Mürakas pole Killut ka kunagi näinud. Lihtsalt pole näinud ja kõik. Kas Mürakas ka midagi kardab? Ja kas peab üldse kartma? Kes kardab keda?

Etendus kestab umbes 45 minutit.



Loo autor ja lavastaja on Aarne Mägi, kunstnik Annika Aedma (NUKU), muusika autor Laine Lehto.



