Suurte Tiiduste jälgedes

Teisipäev, 06. september 2016.



“Inimene elab nii kaua, kuni teda mäletatakse”, on keegi öelnud. Teadmine, et Kihelkonna ja Lümanda piirkonnas on elanud väga palju Tiituse/Tiiduse-nimelisi inimesi ja et nad on olnud väga andekad, hea mäluga, osavad ja töökad, on meie mälust peaaegu kadunud. Seda lünka püüdis täita Salava, Saaremaa Merekultuuri Seltsi ja Lümanda põhikooli ühisüritus “Tiiduste jälgedes”. 4. septembril oli Kihelkonna ja Lümanda piirkonnas liikvel ligi poolsada inimest, et nendest “jälgedest” osa saada.



Suguvõsa on olnud väga suur. Tiitus – 1930-ndatel eestindatult Tiidus; tänapäeval kasutusel mõlemad variandid ühe suguvõsa siseselt. Ainuüksi kahe venna, Jüri ja Jaeni järglasi/sugulasi ja saandsugulasi on 250 ringis. Kihelkonna kalmistul puhkab üle 20 Tiituse-nimelise isiku. Reisiseltskond külastas Kiirassaare sadamat ja Virita ning Läägi küla – need on paigad, kus on elanud selle suguvõsa otsesed eelkäijad ja hiljem ka järeltulijad. Kihelkonna surnuaial jäi päeva tähistama suguvõsa esindajate haudadel värelev küünlaleek. Päev lõppes väikse konverentsiga Lümanda koolis.



Aandi talus elasid kaks venda, Jaen ja Jüri. Jaeni koduks sai hiljem Kiirassaare. Tema viis poega said kõik meremehe hariduse ja olid väga tegusad. Merekultuuri aasta puhul keskendutigi eelkõige vendade elule ja saatusele. Mihkel, Karl ja August lõpetasid 20. saj alguses Lümanda ministeeriumikooli ja jätkasid õpinguid merehariduse saamiseks. Ka noorematest, Aleksandrist ja Villemist tulid tegusad meremehed. Eestis kõige tuntum on vahest Hardi Tiiduse nimi, tema on Augusti poeg. Mihkel oli Vabadussõjas miiniloots ja tõi koos Laidoneriga Inglise laevad Tallinna reidile. Sellest ja paljust muust infost sai osa saalitäis kuulajaid.



