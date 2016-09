Kultuur

Helgi Vihma eluteelt

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Enda Naaber Teisipäev, 06. september 2016. Foto: Enda Naaber Filoloogiamagister, keeleteadlane ja kultuuriloolane Helgi Vihma (pildil) on saar-lastele tuttav ja lähedane. On ta ju Johannes Aaviku Seltsi asutaja ja oli selle kauaaegne esimees. Praegu auesimees.



Raamatusõbrad õnnitlevad teda 85. sünnipäeva puhul!

Kui 1971. aastal ilmus Vihmalt raamat “Üheksa aastakümmet“ (artiklid Johannes Aaviku keeleuuendusest ja temast kaasaegsete mälestustes), oli see üks esmaseid allikaid kokkupuuteks maailmamainega keeleteadlasega, tema loominguga.



Et 30. augustil 1980 avati Randveres Nuka talu õuel mälestussammas Johannes Aavikule, selleski on Helgi Vihma teene.



Kui ilmus Vihma teos “Kultuurilugu kirjapeeglis“, tõi ta Johannes Aaviku taas meile lähemale. Kõneleb see ju Johannes Aaviku ja Friedebert Tuglase kirjavahetusest.

Aastast 1964 on Helgi Vihma avaldanud üle 170 artikli leksikoloogiast, leksikograafiast, keeleuuendusest, kirjandusest. Ta on esinenud rahvusvahelistel teaduskongressidel ja konverentsidel üle maailma alates Jyväskyläst ja Riiast Toronto ja Montrealini.



