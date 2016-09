Kultuur

Andruse elu ja õnn Tarmo Tederi pilgu läbi

Teisipäev, 06. september 2016.



Saaremaa kirjanik Tarmo Teder esitles hiljuti vastset raamatut “Andruse elu ja õnn”. Pajatab see Kihnu kalurist, kes rammib püstipäi läbi katsumuste saju aastatel 1956–2016.



Raamatus esitab kirjanik küsimuse, kui palju peab kannatama eesti mees, et tal oleks lootust pääseda põrgust? Töö, viin, vägivald, perekonna purunemine, allakäik, lagunemine, tahe üles tõusta ja ajada kauboikapitalismis oma äri paiskavad peategelase kuradirattale, kus tal õnnestub ellu jääda. Maailm on pidevas muutuses, väga palju on inimese peas, iga mees on ise oma saatuse sepp. Et oleks ka hallist peast mingigi õnne lootus.



Raamatu saamislugu on lühidalt järgmine. “Lubasin kirjutada novelli ehk uudisjutu, aga eelmiselt aastal kulus terve suvi, kuni igasuguste muude tegemiste (kalapüük, pikema teose kirjutamine, pulmad jms) vahel viimaks “Andruse...“ valmis sain. Seda ei saanud enam novelli pähe ilma kärpimiseta avaldada ja kärpimisega polnud ma nõus,“ rääkis Tarmo Teder. Asi võeti avaldamise järjekorda Loomingu Raamatukokku, aga seal üle kahe-kolme eesti autori aastas välja ei tule ning käsikiri tõmmati hoopis EKSA-le avaldamiseks, sõnas ta.



“Peategelane on konstrueeritud Kihnu joodik-kalur ja kalaärimees 1990. aastatel, kelle nahka kirjutasin mitmeid oma patte ja veel rohkem väljamõeldud hulle juhtumeid,“ oli kirjanik avameelne. “Pistelised ja dokumentaalsed Andrused (Kivirähk, Ansip, Öövel, Veerpalu, Värnik, Kõre) said mängu tänu peategelase nimele. Patune olen ma kas või ainult seetõttu, et pole oma elus veel jalga Kihnu saarele tõstnudki,“ rääkis ta.



Lisaks kõigele muule oli Tarmo Tederil vaja sõbralikult nokkida üks vana kana Andrus Kivirähuga aastast 2010. Mullu see klaarimine esimesest sõnast “Andrus“ algaski. “Saaremaa kalanduse ja Kingissepa (Kuressaare) aineline pikem romaan aastatest 1957–1973 peaks minu sulest ilmuma 2017. aasta sügisel,“ lubas kirjanik.



Raamatus on 102 lehekülge ja ilmus see Eesti Keele Sihtasutuse kirjastamisel.

