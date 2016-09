Kultuur

Linnuses Langebrauni portselanitööstuse näitus

Teisipäev, 06. september 2016.



Autor: Anna-Liisa Õispuu Teisipäev, 06. september 2016. Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed on oluliseks osaks meie tööstuskunsti ja -disaini ajaloos. Foto: erakogu Homme, 7. septembril kell 15 avatakse Kuressaare linnuse keldrisaalis Nikolai Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemete näitus “Lauake, kata end!”.



Näitus valmis erakogujate, Saaremaa Muuseumi ja Saaremaa toidufestivali koostöös. Näitusel on eksponeeritud valik rariteetseid Langebrauni portselannõusid ja suveniire erakogudest. Väljapaneku mahukaim osa pärineb erakogujalt Priidu Nõmmelt, kellele kuulub Eestis üks põhjalikumaid Nikolai Langebrauni portselanitööstuse toodangu kogusid. Langebrauni tööstusettevõtte ajaloo ning toodangu ülevaade põhineb kunstiajaloolase, Eesti Ajaloomuuseumi teadur-kuraatori Anne Ruussaare töödel.



Iga näitusel eksponeeritava erakogu juures on ka lugu, mis väärikate portselannõudega läbi aastakümnete kaasas on käinud. Need on äärmiselt südamlikud lood, tihti just perekonnalood, kust ei puudu ka elutraagika – küüditamine, märtsipommitamine.



1920.–1930. aastatel Eestis dekoreeritud portselanist valdava osa moodustab Nikolai Langebrauni ettevõtte toodang. Eestis portselani ei toodetud, kuna tehnoloogia oli keeruline ja vajalikke komponente, näiteks ülipuhast liiva, Eestis ei leidu.



Langebrauni portselanitööstuses dekoreeritud esemed on oluliseks osaks meie tööstuskunsti ja -disaini ajaloos, andes ühtlasi ülevaate toonastest maitse-eelistustest.



Suurema osa portselantoorikutest ostis Langebraun sisse tuntud Saksamaa, Tšehhoslovakkia ja Soome vabrikutest. Kohapeal dekoreeritud portselan oli kuni 30% odavam välismaisest ja tekitas seetõttu kiiresti suurt ostuhuvi. Populaarsusele aitas kaasa ka Langebrauni nutikas turustamisideoloogia: pühade eel (jõulud, ülestõusmispüha, emadepäev) jõudsid müügile temaatiliselt dekoreeritud esemed, suvitushooajal aga Eesti linnade (eriti omaaegsete kuurortlinnade) ja piirkondade vaadete ning sümbolitega kaunistatud suveniiresemed.



Tellimustöödele ja magusale masstoodangule lisaks valmistati ettevõttes ka omas ajas vägagi moodsaid ja diskreetseid dekoore. Geomeetrilistest ornamentidest tuntuim on kindlasti Eesti vöökirja motiividel loodud “Muhu mänd”, artdeco’likest dekooridest aga hiinapärane “Draakon”.



Kõik huvilised on oodatud 7. septembril kell 15 näituse avamisele, kus saab muu hulgas kuulda ülevaadet Langebrauni portselanitööstuse ajaloost kunstiajaloolaselt Anne Ruussaarelt, kes on Langebrauni juhtivaid uurijaid Eestis.



Kindlasti saab seal ühtlasi ka vastuse levinud küsimusele, miks oli Langebrauni portselannõude all mitu märki, mõni lausa võõramaakeelne.

