Kultuur

Loomesuvila stipendiumid jagatud, oksjonid peetud – hüvasti, suvi!

Teisipäev, 30. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 30. august 2016. Loomesuvitaja Erika Salajõe näitab Maria Evestuse maali, paremal demonstreerib Maris Rebel ühiselt kootud vaipa. FOTO: Ene Kallas Kui laupäeval sai Loomesuvilas viimast korda kurvalt ohatud, üritused, päevad ja külastajate arv kokku loetud, mindi päevakava pidulikuma osa juurde.



Aga natuke täiendavat statistikat. Nimelt külastas Loomesuvilat aprillis ja mais 385 huvilist, üritusi oli 17, koos talgutega. Juunis vastavalt 51 koos 592 külastajaga, juulis 80 ja 784 huvilist. Augustikuus oli sündmusi natuke vähem, sest Loomesuvila hakkas tasapisi otsi kokku tõmbama, aga ikka sai külaliste arvuks 800.



“Kujutage ette, et meie arvasime, et see on chill ja me võtame vabalt. Ja vabu päevi… hahaaa,“ sõnas loomesuvitaja Maris Rebel. Esialgne plaan – 100 üritust 100 päeva sees ära pidada – päädis kahekordse ja enama arvuga. Ning just nüüd, kui Loomesuvila on hoo sisse saanud, tuleb punkt panna – nii nagu tippsportlased võiksid lõpetada oma karjääri tipul.



“Kui Saaremaal, Kuressaarel on Loomemaja vaja, küll see siis jätkub. Aga praegu on selle projektiga kõik,“ sõnas Maris.



“Järgmisena anname välja Loomesuvila stipendiumid,“ hõikas Liise Kallas pärast muljetavaldava statistika kuulamist. Nimelt pani Loomesuvila välja stipendiumid heategevuslikus korras suvilale antud asjade müügist. Summaks tuli laupäeval õhtul kella viieks ehk lõpupeo algusajaks kokku 249 eurot ja 27 senti. Enamjaolt tuli see 2- ja 3-euroste asjade müügist. Loomesuvila lisas summale 75 senti, nii et kogusummaks kujunes 250 eurot. Ning see jagati omakorda kaheks. Jagatud rõõm jne.



Stipendiumikonkursil oli rohkem kui üks ja vähem kui 10 osalejat, sõnas Liise. Esimene stipendium läks Taavi Teevetile, noormehele, kes läheb mandrile õppima sepaks, teine Doris Peuckerile sihtotstarbeliselt, CD-plaadi väljaandmiseks. Valikul said otsustavaks sõltumatud soovituskirjad.



Järgmiseks korraldati oksjon kahele teosele – esimene Maria Evestuse maalile ja teine ühisvaibale. Alghinnaks mõlemal 10 eurot ja sammu pikkus viis rahaühikut.

“See fragment koguteosest, mille osa see on, pidi endas kogu suve vaimu kandma,“ rääkis Maria Evestus oksjonile pandud teosest. “See meenutab nii seda, mis Loomesuvilas toimub, kui on ka osa muinasjutust. Siin on suvine meeleolu, see peaks jääma mälestuseks suurepärasest suvest.“ Maal müüdi maha 40 euroga.



Teise oksjoniks välja pandud eseme ehk ühisvaiba sisse on kudunud oma rea mitmed nimekad tegelased – Liise mainis nimeliselt Madis Kallast ja Kalle Laanetit. Vaiba hinnaks kujunes 30 eurot.



Õhtu edenedes loositi välja ka hulk erisuguseid ja huvitavaid asju, sai kuulata muusikat, süüa torti ja tukisaia, mullitada, laulda ja lõkke ääres istuda. Ning lasta teha endast stuudiopilte. Hüvasti, suvi, aga aasta pole veel läbi. Aga natuke täiendavat statistikat. Nimelt külastas Loomesuvilat aprillis ja mais 385 huvilist, üritusi oli 17, koos talgutega. Juunis vastavalt 51 koos 592 külastajaga, juulis 80 ja 784 huvilist. Augustikuus oli sündmusi natuke vähem, sest Loomesuvila hakkas tasapisi otsi kokku tõmbama, aga ikka sai külaliste arvuks 800.“Kujutage ette, et meie arvasime, et see on chill ja me võtame vabalt. Ja vabu päevi… hahaaa,“ sõnas loomesuvitaja Maris Rebel. Esialgne plaan – 100 üritust 100 päeva sees ära pidada – päädis kahekordse ja enama arvuga. Ning just nüüd, kui Loomesuvila on hoo sisse saanud, tuleb punkt panna – nii nagu tippsportlased võiksid lõpetada oma karjääri tipul.“Kui Saaremaal, Kuressaarel on Loomemaja vaja, küll see siis jätkub. Aga praegu on selle projektiga kõik,“ sõnas Maris.“Järgmisena anname välja Loomesuvila stipendiumid,“ hõikas Liise Kallas pärast muljetavaldava statistika kuulamist. Nimelt pani Loomesuvila välja stipendiumid heategevuslikus korras suvilale antud asjade müügist. Summaks tuli laupäeval õhtul kella viieks ehk lõpupeo algusajaks kokku 249 eurot ja 27 senti. Enamjaolt tuli see 2- ja 3-euroste asjade müügist. Loomesuvila lisas summale 75 senti, nii et kogusummaks kujunes 250 eurot. Ning see jagati omakorda kaheks. Jagatud rõõm jne.Stipendiumikonkursil oli rohkem kui üks ja vähem kui 10 osalejat, sõnas Liise. Esimene stipendium läks Taavi Teevetile, noormehele, kes läheb mandrile õppima sepaks, teine Doris Peuckerile sihtotstarbeliselt, CD-plaadi väljaandmiseks. Valikul said otsustavaks sõltumatud soovituskirjad.Järgmiseks korraldati oksjon kahele teosele – esimene Maria Evestuse maalile ja teine ühisvaibale. Alghinnaks mõlemal 10 eurot ja sammu pikkus viis rahaühikut.“See fragment koguteosest, mille osa see on, pidi endas kogu suve vaimu kandma,“ rääkis Maria Evestus oksjonile pandud teosest. “See meenutab nii seda, mis Loomesuvilas toimub, kui on ka osa muinasjutust. Siin on suvine meeleolu, see peaks jääma mälestuseks suurepärasest suvest.“ Maal müüdi maha 40 euroga.Teise oksjoniks välja pandud eseme ehk ühisvaiba sisse on kudunud oma rea mitmed nimekad tegelased – Liise mainis nimeliselt Madis Kallast ja Kalle Laanetit. Vaiba hinnaks kujunes 30 eurot.Õhtu edenedes loositi välja ka hulk erisuguseid ja huvitavaid asju, sai kuulata muusikat, süüa torti ja tukisaia, mullitada, laulda ja lõkke ääres istuda. Ning lasta teha endast stuudiopilte. Hüvasti, suvi, aga aasta pole veel läbi.

Veel artikleid samast teemast »