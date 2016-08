Kultuur

Muinastulede saatel mehised tantsud Pangal

Teisipäev, 30. august 2016.



Autor: Ene Kallas Teisipäev, 30. august 2016. Muinastulede õhtu tähistamine on järjest enam muutunud rahvapeoks. Erand ei olnud ka Panga panga õhtu. FOTO: Sigrid Osa Muinastulede õhtu Panga pangal möödus tantsu tähe all. Sisuliselt. Etteasted olid ju väga tantsulised ja kui need läbi said, sai jalga keerutada Kukerpillide saatel.



Ivar Letti eestvedamisel kulgenud õhtu pakkus peamiselt silmailu. Tantsud olid huvitavad, lõbusad, meeleolukad. On veel mõni sõna? Igatahes siinkohal tuleks kasutada paljusid ja paljusid epiteete, mis kõik viitaksid meelelahutusele ja -olule ning sellele, et tants ei läinud tühja. Etteasted olid mängulised, etnilised, suunatud kaasajale.



Ehk kaasa oli võetud kõik see, mis on rahvatantsus head ning toodud sisse nüüdistantsu elemente.



Kukerpillid mängisid maha vist pea kogu oma repertuaari ja nii mõnigi lugu läks kordamisele.



