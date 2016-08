Kultuur

Romanssidest “Edelweissini”

Teisipäev, 30. august 2016.



Lossi kapiitlisaalis esinenud Toomas Kuter pakkus publikule rahvaste romansse. Ligi tunnise esinemisaja aga tegi poole tunni võrra pikemaks see, et kuulajad palusid lisapalu. Muidugi ei jätnud Toomas laulmata “Edelweissi“ ja “Saaremaa valssi“.



Toomas Kuter on Eestis ainuke romansilaulja, keda on kuulatud nii New Yorgis kui Peterburis ja mujal. Tal on võimas dünaamiline hääl, mille võlu jõuab alati publikuni.



Ka seekord Kuressaares ei olnud kuulajad aplausiga kitsid. Laulis ju Toomas Kuter end saarlaste südamesse. Ta tunnetab romansse väga täpselt, olgu need siis vene või mõne muu rahva omad. Chopin aga on üks tema lemmikutest.



