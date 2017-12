Perekond

Indrek Kald julgustab isasid väikese lapsega koju jääma

Laupäev, 02. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 02. detsember 2017. Indrek Kald on püüdnud lastega võimalikult palju reisida. Pildil on ta koos pisitütrega Horvaatias ühes linnapargis. Kaks poega kaadrisse ei mahtunud. FOTO: erakogu Kolme lapse isa Indrek Kald on kõigi oma järeltulijatega nende esimestel eluaastatel kodus olnud ja julgustab teisigi isasid sama tegema. Nii lähendab see last isale ning ema saab soovi korral varem tööle minna.



Kald lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi, misjärel suundus Tartu ülikooli ajakirjandust õppima. Pärast seda töötas ta 18 aastat ajalehes Äripäev, praegu enda asutatud firmas.



Päris vanemapuhkusel ta selle seaduslikus tähenduses olnud ei ole, küll aga on ta kõigi kolme lapsega olnud teatud aja kodus. Kui ta 2011. aastal esimese lapsega koju jäi, lõppes abikaasal nn emapalk ära ning ta läks tööle tagasi.



“Kuna poeg oli liiga väike (1,5-aastane), et teda lasteaeda panna, otsustasin ise lapsega koju jääda,” ütles Kald. Kokkuleppel tööandjaga viibis ta aprillist septembrini, viis kuud, lapsehoolduspuhkusel. “Nautisin lapsega kodus olemist, kuigi mulle palka ei makstud. Lapsega tegelemine mulle väga sobis,” meenutas Kald.



2014. aastal tuli Indrek Kald Äripäevast töölt ära ja asutas oma firma Traffel OÜ, mis tegeleb soodsate kauglennu piletitega.



Majanduslikult kasulikum



Kald ise ütleb, et firma asutamine ei olnud lastega koju jäämise ajend, vaid mõte kasvas välja hoopis hobist. “Selle kõrvalt oli lihtne otsustada, et jään lastega koju,” tõdes Kald. Nii jäi ta perre sündinud teise pojaga, kes toona oli poolteiseaastane, pärast abikaasa vanemapuhkuse lõppemist taas koju, ajades sealt firma asju.



Praegu on Indrek Kald kodus juba kolmanda lapsega – 1,4-aastase tütrega. Kaldi abikaasa kutsuti tööle tagasi, kui laps polnud veel aastanegi. “Kuna minu töö võimaldab ka kodus tegutseda, jäin lapsega taas koju,” ütles Kald. Ta ei ole mitte vanemapuhkusel, vaid on kodus töötav isa, kes tegeleb ka lastega. “Kolmanda lapse puhul arvutasime välja, et meil on majanduslikult kasulikum, kui abikaasa jääb edasi vanemapalgale samal ajal tööl käies. Emapalk küll vähenes, aga ei läinud päris nulli. Esimese kahe lapse puhul polnud see seaduse tõttu võimalik,” selgitas Kald, kelle kaks vanemat last on praeguseks üks 4-aastane ja teine 8-aastane.



Julgustab isasid koju jääma



Indrek Kald ei ütle, et lastega kodus olemine oleks raske. Tööasjadega tegeleb ta enamasti hommikul, mil kõige väiksem laps magab. Kald pidas oluliseks aja planeerimist. “Päeval nõuavad lapsed oma tähelepanu ja sealt kõrvalt tööd teha on raske. Neile tuleb süüa anda ja nendega tegeleda, kõige väiksemal mähkmeid vahetada jne. Mõnikord nad mängivad koos omaette. Vahel tuleb ka sekkuda,” tõdes Kald.



Ise ta vanemapuhkuse peale mõelnud ei ole, sest siiani on teisiti hakkama saanud. Küll aga kasutas ta kõigi kolme lapse puhul ära kümnepäevase isapuhkuse.



Indrek Kald soovitab isadel rohkem lastega tegeleda ja julgustas neid väikese lapsega koju jääma. “Eks oma osa ole ka selles, kas ema tahab minna tööle tagasi ja söandab lapse isa hoolde jätta. Teisalt võiks majanduslikult arvutada, kummal juhul jääb perele rohkem raha – kas siis, kui isa käib tööl ja ema jääb koju või vastupidi,” arutles Kald.



Väikese lapsega koju jäämisel ei ole tema kinnitusel midagi ületamatut. Pealegi tuleb praktika hiljem kasuks. Ka söögitegemise oskused paranevad, kui ollakse harjunud lapsele süüa valmistama.



“Isa koju jäämine lähendab teda lapsega. Laps, kes on algul harjunud emaga olema ja näeb, et isa temaga tegeleb, kasvab isaga rohkem kokku,” lisas Kald.



Isapuhkus pikenemas kuuni



Riigikogus menetlemisel oleva (eeldatavalt on 6. detsembril kolmas lugemine – toim) vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi uuendusettepanekute järgi tahetakse kümnepäevast isapuhkust pikendada 30 päevani. Kald peab seda igati mõistlikuks. “Lapse emal on pärast sündi seoses lapsega palju kohustusi. Kui isa saab kodus toeks olla pikemalt, on see suureks abiks. Vahel, kui laps ei maga öösiti hästi, on emal ööpäevaringselt lapsega kurnav tegelda. Kui isal on võimalik osa kohustusi enda kanda võtta, on see tugi perekonnale,” leidis Kald.

Teise kavandatava muudatuse järgi saab vanemahüvitise maksmist peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. “Süsteem läheb paindlikumaks. Vahel on mingil põhjusel vaja näiteks mõneks kuuks tööle minna ja hiljem tagasi tulla,” viitas Kald.



Veel pidas ta valitsuse määratud 500 euro suurust toetust kolme lapsega peredele heaks, kuid noortele peredele tähendab see paraku sissetulekute kadu, sest abikaasad, sealhulgas väikeste lastega, ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni.



“Usutavasti on paljudel noortel peredel nii, et üks vanem on lastega kodune ja sissetulekuta ning teine rabab tööl käia. Meie enda arvepidamine kunagi näitas, et ühisdeklaratsiooni esitades saime maksuametilt märksa rohkem raha tagasi, kui oleks saanud eraldi tuludeklaratsioonide korral,” ütles Kald.





Vanemahüvitise saajad 2017. aasta novembris maakondade kaupa

Maakond (või linn) Mehed Naised Meeste osakaal

Tallinn 494 5452 8%

Ida-Virumaa 196 1162 14%

Harjumaa (v.a Tallinn) 195 2265 8%

Tartumaa 145 2089 6%

Pärnumaa 70 893 7%

Lääne-Virumaa 49 612 7%

Raplamaa 39 347 10%

Järvamaa 34 322 10%

Võrumaa 27 367 7%

Viljandimaa 26 457 5%

Jõgevamaa 24 265 8%

Valgamaa 23 284 7%

Põlvamaa 22 218 9%

Saaremaa 22 335 6%

Läänemaa 18 211 8%

Hiiumaa 11 71 13%

KOKKU 1399 15 363 8%

Allikas: sotsiaalkindlustusamet





Plaanitavad muudatused vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis:

Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal hinnanguliselt 1544 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale tagatakse senise poole hüvitise asemel hüvitise määr, mis on 2018. aastal 470 eurot (jõustumistähtaeg 1.03.2018).



Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni (jõustumistähtaeg 1.03.2018).



Vanemahüvitise arvutamise aluseks olev periood muudetakse ning edaspidi arvestatakse vanemahüvitis rasedusele eelnenud 12 kalendrikuu alusel (jõustumistähtaeg 1.09.2019).



Lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse ning vastavad vahendid seotakse järk-järgult vanemahüvitise skeemi (jõustumistähtaeg 01.09.2019).



Isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ning saada selle perioodi eest vanemahüvitist. Isa õigus vanemahüvitisele ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi (jõustumistähtaeg 1.07.2020).



Vanemahüvitise maksmist saab peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (jõustumistähtaeg 1.07.2020). Kald lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi, misjärel suundus Tartu ülikooli ajakirjandust õppima. Pärast seda töötas ta 18 aastat ajalehes Äripäev, praegu enda asutatud firmas.Päris vanemapuhkusel ta selle seaduslikus tähenduses olnud ei ole, küll aga on ta kõigi kolme lapsega olnud teatud aja kodus. Kui ta 2011. aastal esimese lapsega koju jäi, lõppes abikaasal nn emapalk ära ning ta läks tööle tagasi.“Kuna poeg oli liiga väike (1,5-aastane), et teda lasteaeda panna, otsustasin ise lapsega koju jääda,” ütles Kald. Kokkuleppel tööandjaga viibis ta aprillist septembrini, viis kuud, lapsehoolduspuhkusel. “Nautisin lapsega kodus olemist, kuigi mulle palka ei makstud. Lapsega tegelemine mulle väga sobis,” meenutas Kald.2014. aastal tuli Indrek Kald Äripäevast töölt ära ja asutas oma firma Traffel OÜ, mis tegeleb soodsate kauglennu piletitega.Kald ise ütleb, et firma asutamine ei olnud lastega koju jäämise ajend, vaid mõte kasvas välja hoopis hobist. “Selle kõrvalt oli lihtne otsustada, et jään lastega koju,” tõdes Kald. Nii jäi ta perre sündinud teise pojaga, kes toona oli poolteiseaastane, pärast abikaasa vanemapuhkuse lõppemist taas koju, ajades sealt firma asju.Praegu on Indrek Kald kodus juba kolmanda lapsega – 1,4-aastase tütrega. Kaldi abikaasa kutsuti tööle tagasi, kui laps polnud veel aastanegi. “Kuna minu töö võimaldab ka kodus tegutseda, jäin lapsega taas koju,” ütles Kald. Ta ei ole mitte vanemapuhkusel, vaid on kodus töötav isa, kes tegeleb ka lastega. “Kolmanda lapse puhul arvutasime välja, et meil on majanduslikult kasulikum, kui abikaasa jääb edasi vanemapalgale samal ajal tööl käies. Emapalk küll vähenes, aga ei läinud päris nulli. Esimese kahe lapse puhul polnud see seaduse tõttu võimalik,” selgitas Kald, kelle kaks vanemat last on praeguseks üks 4-aastane ja teine 8-aastane.Indrek Kald ei ütle, et lastega kodus olemine oleks raske. Tööasjadega tegeleb ta enamasti hommikul, mil kõige väiksem laps magab. Kald pidas oluliseks aja planeerimist. “Päeval nõuavad lapsed oma tähelepanu ja sealt kõrvalt tööd teha on raske. Neile tuleb süüa anda ja nendega tegeleda, kõige väiksemal mähkmeid vahetada jne. Mõnikord nad mängivad koos omaette. Vahel tuleb ka sekkuda,” tõdes Kald.Ise ta vanemapuhkuse peale mõelnud ei ole, sest siiani on teisiti hakkama saanud. Küll aga kasutas ta kõigi kolme lapse puhul ära kümnepäevase isapuhkuse.Indrek Kald soovitab isadel rohkem lastega tegeleda ja julgustas neid väikese lapsega koju jääma. “Eks oma osa ole ka selles, kas ema tahab minna tööle tagasi ja söandab lapse isa hoolde jätta. Teisalt võiks majanduslikult arvutada, kummal juhul jääb perele rohkem raha – kas siis, kui isa käib tööl ja ema jääb koju või vastupidi,” arutles Kald.Väikese lapsega koju jäämisel ei ole tema kinnitusel midagi ületamatut. Pealegi tuleb praktika hiljem kasuks. Ka söögitegemise oskused paranevad, kui ollakse harjunud lapsele süüa valmistama.“Isa koju jäämine lähendab teda lapsega. Laps, kes on algul harjunud emaga olema ja näeb, et isa temaga tegeleb, kasvab isaga rohkem kokku,” lisas Kald.Riigikogus menetlemisel oleva (eeldatavalt on 6. detsembril kolmas lugemine – toim) vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi uuendusettepanekute järgi tahetakse kümnepäevast isapuhkust pikendada 30 päevani. Kald peab seda igati mõistlikuks. “Lapse emal on pärast sündi seoses lapsega palju kohustusi. Kui isa saab kodus toeks olla pikemalt, on see suureks abiks. Vahel, kui laps ei maga öösiti hästi, on emal ööpäevaringselt lapsega kurnav tegelda. Kui isal on võimalik osa kohustusi enda kanda võtta, on see tugi perekonnale,” leidis Kald.Teise kavandatava muudatuse järgi saab vanemahüvitise maksmist peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. “Süsteem läheb paindlikumaks. Vahel on mingil põhjusel vaja näiteks mõneks kuuks tööle minna ja hiljem tagasi tulla,” viitas Kald.Veel pidas ta valitsuse määratud 500 euro suurust toetust kolme lapsega peredele heaks, kuid noortele peredele tähendab see paraku sissetulekute kadu, sest abikaasad, sealhulgas väikeste lastega, ei saa esitada ühist tuludeklaratsiooni.“Usutavasti on paljudel noortel peredel nii, et üks vanem on lastega kodune ja sissetulekuta ning teine rabab tööl käia. Meie enda arvepidamine kunagi näitas, et ühisdeklaratsiooni esitades saime maksuametilt märksa rohkem raha tagasi, kui oleks saanud eraldi tuludeklaratsioonide korral,” ütles Kald.Maakond (või linn) Mehed Naised Meeste osakaalTallinn 494 5452 8%Ida-Virumaa 196 1162 14%Harjumaa (v.a Tallinn) 195 2265 8%Tartumaa 145 2089 6%Pärnumaa 70 893 7%Lääne-Virumaa 49 612 7%Raplamaa 39 347 10%Järvamaa 34 322 10%Võrumaa 27 367 7%Viljandimaa 26 457 5%Jõgevamaa 24 265 8%Valgamaa 23 284 7%Põlvamaa 22 218 9%Saaremaa 22 335 6%Läänemaa 18 211 8%Hiiumaa 11 71 13%KOKKU 1399 15 363 8%Allikas: sotsiaalkindlustusametPlaanitavad muudatused vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis:Vanemahüvitise maksmise ajal on võimalik teenida töist tulu kuni pool vanemahüvitise ülempiirist (2018. aastal hinnanguliselt 1544 eurot kalendrikuus), ilma et hüvitist vähendataks. Vanemahüvitise saajale tagatakse senise poole hüvitise asemel hüvitise määr, mis on 2018. aastal 470 eurot (jõustumistähtaeg 1.03.2018).Kehtestatakse kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetus, mis on 1000 eurot kuus ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni (jõustumistähtaeg 1.03.2018).Vanemahüvitise arvutamise aluseks olev periood muudetakse ning edaspidi arvestatakse vanemahüvitis rasedusele eelnenud 12 kalendrikuu alusel (jõustumistähtaeg 1.09.2019).Lapsehooldustasu maksmine lõpetatakse ning vastavad vahendid seotakse järk-järgult vanemahüvitise skeemi (jõustumistähtaeg 01.09.2019).Isal on võimalik jääda isapuhkusele senise 10 tööpäeva asemel 30 päevaks ning saada selle perioodi eest vanemahüvitist. Isa õigus vanemahüvitisele ei sõltu tema eelnevast töösuhtest ega töötamise lepingulisest vormist ning isa saab hüvitist kasutada emaga samal ajal või eraldi (jõustumistähtaeg 1.07.2020).Vanemahüvitise maksmist saab peatada ja jätkata vastavalt vanema soovile kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (jõustumistähtaeg 1.07.2020).

Veel artikleid samast teemast »