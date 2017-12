Perekond

Koos perega Muhusse Pöialpoistemaale!

Laupäev, 02. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 02. detsember 2017. Muhu muuseum soovib laste ja noorte kultuuriaasta 2017 lõpetada hoogsa ja toreda Pöialpoistemaaga, mis sünnib koostöös Pöide, Orissaare, Laimjala ja Muhu valla kultuuritöötajate ja nende abilistega.



“Ida-Saaremaa ja Muhu Pöialpoistemaal on kokku seitse töötuba, igas töötoas on üks seitsmest pöialpoisist ja toimetavad nad seal vastavalt oma nimele,” selgitas Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht, lisades, et Unimüts muidugi haigutab, Aevastaja vahepeal aevastab jne. Töötubadest on neil võlujoogi maitsestamine koos pöialpoiss Doktoriga, õnnevalamine koos Õnneseene ja abilistega, vägikaikavedu, mida juhendab Toriseja, meisterdamine koos Aevastaja ja abilistega, õnneloos Torisejaga väikese lisaraha eest (1 euro loos), Häbelikuga saab multikat vaadata ja Unimüts on koos abilisega postkontoris.



Lumivalgeke (Siret) on sel päeval tutvustaja rollis ja tegeleb nendega, kes töötuppa kohe ei mahu. Töötubade ajaks on planeeritud kuni kaks tundi, et kõik jõuaksid kõigis tubades ära käia. Pärast töötubade lõppu suundutakse üheskoos Kunstitalli, kus tehakse üks vahva disko. Etendusi tehakse ühel päeval, see on 8. detsembril ja kaks korda. Kell 10 algavale etendusele on juba kohad broneerinud Ida-Saaremaa koolid ja lasteaiad.



Kell 18 algavale etendusele on oodatud kõik. Siis on juba ka pimedam ja õuel olev valgustus paremini näha. “Tule koos pere ja sõpradega!” kutsus Siret, kelle sõnul on õhtul Toomal avatud ka puhvet ning Pöialpoistemaa lõpetatakse ühiselt Kunstitallis tantsides. Muhu muuseumi Tooma talus toimub Pöialpoistemaa esimest korda.



Varem on Muhu muuseum aidanud kaasa Jõulumaa läbiviimisel mujal Muhus. Ise on muuseum aga korduvalt korraldanud Põhuõhtut ja Põhuta õhtut, millega on tutvustatud vanemaid jõulukombeid.



Ivika Laanet-Nuut “Ida-Saaremaa ja Muhu Pöialpoistemaal on kokku seitse töötuba, igas töötoas on üks seitsmest pöialpoisist ja toimetavad nad seal vastavalt oma nimele,” selgitas Muhu muuseumi tegevusjuht Siret Jõeleht, lisades, et Unimüts muidugi haigutab, Aevastaja vahepeal aevastab jne. Töötubadest on neil võlujoogi maitsestamine koos pöialpoiss Doktoriga, õnnevalamine koos Õnneseene ja abilistega, vägikaikavedu, mida juhendab Toriseja, meisterdamine koos Aevastaja ja abilistega, õnneloos Torisejaga väikese lisaraha eest (1 euro loos), Häbelikuga saab multikat vaadata ja Unimüts on koos abilisega postkontoris.Lumivalgeke (Siret) on sel päeval tutvustaja rollis ja tegeleb nendega, kes töötuppa kohe ei mahu. Töötubade ajaks on planeeritud kuni kaks tundi, et kõik jõuaksid kõigis tubades ära käia. Pärast töötubade lõppu suundutakse üheskoos Kunstitalli, kus tehakse üks vahva disko. Etendusi tehakse ühel päeval, see on 8. detsembril ja kaks korda. Kell 10 algavale etendusele on juba kohad broneerinud Ida-Saaremaa koolid ja lasteaiad.Kell 18 algavale etendusele on oodatud kõik. Siis on juba ka pimedam ja õuel olev valgustus paremini näha. “Tule koos pere ja sõpradega!” kutsus Siret, kelle sõnul on õhtul Toomal avatud ka puhvet ning Pöialpoistemaa lõpetatakse ühiselt Kunstitallis tantsides. Muhu muuseumi Tooma talus toimub Pöialpoistemaa esimest korda.Varem on Muhu muuseum aidanud kaasa Jõulumaa läbiviimisel mujal Muhus. Ise on muuseum aga korduvalt korraldanud Põhuõhtut ja Põhuta õhtut, millega on tutvustatud vanemaid jõulukombeid.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »