Perekond

Kuidas saavutada rahulik pereelu?

Laupäev, 25. november 2017.



Laupäev, 25. november 2017. Foto on illustratiivne. Rahuliku pereelu puhul kehtib järgmine tõde: see rahu ja harmoonia, mida soovime maailmas eksisteerivat, tuleb luua esmalt oma peres armastavalt ja teadlikult aega maha võttes.



Kuid kui võtta arvesse ühiskonna nõudmist kiirustada, töötada, kõike saavutada, kõigest osa võtta, tekib tunne, et seda kõike on veidi keeruline saavutada, kirjutab elustilist.ee.



Kuhu jääb sellisel juhul aja mahavõtmine? Võttes enesesse meile päevast päeva ette söödetud infot, on lausa hädavajalik teha piisavalt pikki vahepeatusi. Me elame õnnelikult, kui peatume hetkeks, et kogu seda infot tervikuks ühendada.



Teeme – seejärel oleme. Teeme, oleme. Teeme, oleme. Sedasi jäävad meile nii emotsionaalsed kui ka psühholoogilised tagavarad. Ja kui meil on tagavarad, oleme teadlikumad, kaastundlikumad, teistega rohkem ühel lainel. Elame sujuvamalt ja lõõgastunumalt. Kui me ei luba enesele pause, löövad lained peagi pea kohal kokku. Pidevas liikumises olles tekitame kehale stressi, mis võib meid emotsionaalselt ja füüsiliselt kurnata ning takistada suhestumist nii enese kui ka ümbritsevate inimestega.



See kehtib eriti laste puhul, keda tutvustatakse elu jooksul pidevalt uute asjadega. Kiirustame end ja lapsi tagant, et sündmusest saaks tegevus, tunnist kohustus, kohustusest aga kodutööd ja kõik muu. Selle kõige juures on aja mahavõtmine ülimalt oluline osa päevast, et hetkeks peatuda, kõik tervikuks ühendada ja elada õnnelikult.



Võta aeg maha



Rahuliku pereelu põhiideed on lihtsad: võta aeg maha, tekita ühtekuuluvustunnet ja naudi pereelu.



Rahulikkus ei seisne jõude passimises, kuigi mõnel õhtupoolikul võid ka just midagi sellist vajada. Pigem seisneb rahulikkus ühtekuuluvustundes. Rahulikkus on puhkehetkedes, mil mõtiskled, mida oma pereelult ootad ja milline peaks see olema. Rahulikkus on kindlustamine, et igapäevased teod pakuvad sinu perele seda inimlikku ühtekuuluvustunnet, mida eelseisvateks aastateks soovid.



Enamik lapsevanemaid, kellel palutakse ette kujutada lapsevanemaks olemist järgmise paarikümne aasta jooksul, ütleb, et nad loodavad enim saavutada lastega tähendusrikast suhet. Rahuliku pereelu eesmärk on luua see suhe kohe praegu – just nüüd, kui lapsed on kodus, kui söök valmib, kui ollakse üheskoos.

Rahuliku pereelu idee seisneb kiirest elutempost kõrvale astumises, vahel vaid mõneks minutiks, ning üksteise märkamises igas tegemises, et oleksime üksteise jaoks olemas.



Rahulik pereelu on uskumine, et pereelu on kaev, mitte äravoolutoru. Et pereelu on koht, kust otsime energiat, ideid, inspiratsiooni, lohutust ja lõõgastust, nii et tulemuseks on tõeline mina selle parimate külgedega.



Rahulikkus on iga pereliikme ja terve perekonna teadvustamine nii, et ühtekuuluvustunne ja rõõm oleksid igapäevaelu lahutamatuks osaks.



