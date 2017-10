Perekond

Taritu memme-taadi lauluklubi peab sünnipäeva

Laupäev, 28. oktoober 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 28. oktoober 2017. Memme-taadi lauluklubi Taritu laulupeol. Vasakult: Aino Armuand, Helga Ruumet, Helda Melnik, Iivi Argel, Silvi Sepp, Erna Niit, Rein Niit, Heino Laht, Liia Kuusk, Maia Pehme. FOTO: erakogu Pühapäeval, 29. oktoobril tähistab oma viieteistkümnendat sünnipäeva Taritu memme-taadi lauluklubi.



„Memmed-taadid esitavad läbilõike oma kullafondist,“ kirjeldas sünnipäevakontserti Taritu rahvamaja juhataja Aili Salong, kelle sõnul on lauluklubi repertuaar aastate jooksul üsna mahukaks paisunud ning laule, mida esitada, polnudki nii lihtne välja valida. „Aga nende hulgas on kõik sellised tähenduslikud laulud, mis on nende jaoks olulised.“



On laule ka väga kaugest ajast. Sest Taritu memme-taadi lauluklubil on olnud väärikas eelkäija ja seda aastast 1960. See ansambel on kandnud erinevaid nimesid – tööveteranide ansambel, eakate ansambel.



Viieteistkümnendat sünnipäeva peabki just see kollektiiv, mida asus 2002. aastal juhendama Erna Niit. Kauaaegne ansambli juhendaja Linda Laht kauples Ernat pikalt, kuid lõpuks jäi too ikka nõusse. Lauluklubisse lisandus ka siis hulgaliselt uusi lauljaid. „Muidugi on lauluklubi õnn see, et Erna Niit on ise laululooja, nii viiside kui sõnade autor,“ tähendas Aili, kelle sõnul tuleb esitusele ka juhendaja enda loodud laule.



Peole on tulemas ka toredaid külalisi. Nimelt on aastate jooksul kogunenud lauluklubile hulk sõpruskollektiive.



Lauluklubi esinemisgraafik on olnud tihe, neid on kutsutud esinema ja nüüd kutsuvad nad vastu ka. Kõige kaugem külaline tuleb Tallinnast, see on Tallinna Pirita sotsiaalkeskuse eakaterühm Merelaine, meie maakonnast tulevad peole Pöide Aderkassid, Marleen Kuressaarest, Mõnusad Lümandast ning üles astub ka Taritu meesansambel. „Nii et ma loodan, et tuleb vaheldusrikas ja meeleolukas kontserdiosa,“ sõnas Aili, kelle sõnul on sünnipäevale oodatud kõik, kuid arvestada tuleb sellega, et kohapeal on selline sõbralik küünarnukitunne. „Taritu saal on väike, aga koosolemised on näidanud, et saal on kummist, nii et kõik mahuvad ära,“ muigas ta.



Praegu on lauluklubis lauljaid koos juhendajaga kokku kümme. „Nad ise ütlevad, et nad on kui pärlikee ja kõige säravamad pärlid selles kees on kaks meest, Rein Niit ja Heino Laht,“ naeris Aili.



Pärast kontserti pakutakse torti ja kohvi. Sünnipäevapidu algab Taritu rahvamajas kl 13.



