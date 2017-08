Keskaegsete toitumistavade õhtu

Perekond

Laupäev, 26. august 2017.



7. septembril kell 19 viib tuntud ajaloolane Jüri Kuuskemaa Kuressaare piiskopilinnuses Saaremaa toidufestivali raames läbi töötoa, kus vestleb keskaegsetest toitumistavadest ja -võimalustest nii ülikute kui lihtrahva hulgas.



Räägitakse pidusöökidest ja igapäevasest toitumisest, sellest, millised olid keskajal toiduvalikud ja söömisharjumused.



Jüri Kuuskemaa on kunstiajaloolane. Ta on ka rahvusvaheliselt hinnatud giid ja turismireiside juht. Kuuskemaa on avaldanud mitmeid muinsuskaitse- ja ajalooteemalisi raamatuid ning teinud raadiosaateid, sageli kirjutab ta arvamuslugusid ajalehtedesse.



Keskaegse kokakunsti raames astub üles ansambel Accordo, mis on välja kasvanud Kuressaare muusikakooli õpilasansamblis Rondo kaasa tegevatest professionaalsetest muusikutest.



Esimest korda esines Accordoks ristitud ansambel 2017. a Kuressaare linna teenetemärkide üleandmistseremoonial. Accordo koosneb Kuressaare muusikakooli õpetajatest, kes harrastavad teiste muusikastiilide kõrval ka 12.–17. sajandi muusikat.



Ansambli liikmeskond võib varieeruda. Seekordsesse koosseisu kuuluvad Kristi Saar (fiidel, löökpillid), Karlis Saar (trompet ja löökpillid) ja Tiiu Maripuu (ajalooline harf ja plokkflöödid).



Kristi Saar on Kuressaare muusikakooli viiuliõpetaja, kelle sügavam vanamuusikaalane huvi sai alguse ansamblist Rondellus.



Karlis Saar on mitmekülgne vaskpillimängija ja ka varajast muusikat hästi tunnetav löökpillimängija. Tiiu Maripuu on muusikakooli vanamuusikaansambli Rondo asutaja ja juht, kes on oma varajase muusika teadmised omandanud paljudel kursustel ja selle muusikaga tegelenud üle 20 aasta.



Kohapeal degusteeritakse keskaegseid toite. Autor: MM Laupäev, 26. august 2017.

