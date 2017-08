Perekond

Kogu perega kontserdile!

Laupäev, 19. august 2017.



Pühapäeval, 20. augustil toimub Kuressaare kultuurikeskuses Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva kontsert “Mu ees on maa nii lai”. Esineb Mari Kalkun (laul, kitarr, kannel, klaver, akordion) ja mõtteradadele viib Piret Rauk.



Mari Kalkun on Võrumaa juurtega laulja, laulukirjutaja ja muusik, kelle tundlikud meloodiad ja avarad helimaastikud on inspireeritud Eesti luulest ja loodusest, regilaulust ja maailmamuusikast. Ta käsitseb erinevaid pille – kannelt, akordioni, kitarri ja klaverit, ent eeskätt tunneb Mari ära tema vägeva hääle järgi.



Mari Kalkuni muusika tunnussõnaks on vahetu. Tema soolokontserdid on ehedad ja isiklikud, peegeldades aastaaegade rütme, lugusid praegusest hetkest ja kutsudes kaasa ümisema.



Oma kontsertidega on Mari Kalkun reisinud mitmel pool maailmas Saksamaast Jaapanini. Lisaks üksi musitseerimisele esineb ta ka koosseisudega Mari Kalkun & Runorun ning Upa-upa trio, mis on leidnud äramärkimist muusikaauhindade nominatsioonides ja kriitikute poolt.



Käesoleva aasta lõpus on Marilt ilmumas kolmas sooloalbum.

Üritus algab kell 16.



