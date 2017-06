Perekond

Reisile koos lastega või ilma?

Laupäev, 17. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Lastepsühholoog Oliver James on veendunud, et väikelastega reisimine ei tule kasuks ei pere rahakotile ega laste vaimsele tervisele. Lapsed arenevad kõige paremini kodus, mitte võõrastes ja stressitekitavates kohtades, kinnitab ta.



Lastega reisimise suhtes on üldiselt kaks väga konkreetset seisukohta. On vanemaid, kes usuvad siiralt, et rongireis läbi Euroopa või lennusõit teise maailma otsa avardavad mudilase maailmapilti ja õpetavad teda rohkem kui kooliõpikud.



Teised aga peavad seda mõttetuks raharaiskamiseks ega vii last teise riiki enne teismeikka jõudmist.



Dr James kinnitas väljaandele The Telegraph, et sellel teisel grupil on õigus. Tema sõnul ootavad väikelapsed puhkust samamoodi pikisilmi nagu täiskasvanud, kuid erinevalt emast-isast tahavad nemad kodus või endale juba tuttavas paigas viibida, mitte igal vaheajal eri riikides rännata.



Rutiin on oluline



Laste turvatunde püsimise jaoks on rutiin väga oluline, seetõttu hindab laps kuni viieaastaseks saamiseni puhkusepaigana kõige rohkem omaenda koduseinu või harjumuspärast vanaema-vanaisa maakodu. Nad ei oska selles vanuses hinnata uue peatuspaiga võlu ning igatsevad reisil olles koju. Vanuses 5–10 tuleb nostalgia – lapsed kiinduvad ühte ja samasse kohta ning soovivad seda ikka ja jälle külastada. Alles teismeeas hakkavad nad taipama, kui põnev ja lai on maailm ning mida kõike on võimalik reisidel näha, avastada ja kogeda.



Aga ka teismelised võivad soovida oma puhkust veeta ühes ja samas paigas. Pinge ja surve, mis lastel alati peal on, võtavad neilt rõõmu lustida ja avastada ning teadmine, et neil on see armas vanaema maakodu, kus on alati turvaline ja kus saab end täiesti vabaks lasta, pakub suurt lohutust ja turvatunnet.



Reisihimulistele vanematele jätab see teadmine mitu võimalust. Kõige mõistlikum on jätta lapsed koju ja minna ise kahekesi maailma avastama.



Samas, väga väikesed lapsed vajavad pidevat vanemate lähedust rohkem ja oma reisiplaanid võivad beebide ja mudilaste vanemad ka ootele jätta. Kui laps ei talu eraldatust või pole lapsehoidjaid, tuleks oodata, kuni mudilastest saavad teismelised ning siis lennukisse istuda. Osa vanemaid ignoreerib laste tegelikke soove niikuinii ja nad sõidavad terve maailma läbi, kas siis lastega või ilma.



Kokkuvõttes: lapsed hindavad pigem lõbusalt ja turvaliselt veedetud aega koos oma perekonnaga kui seda, et see ajaveetmine peaks olema mõnel teisel maal.

Pere ja Laps Autor: MM Laupäev, 17. juuni 2017.Lastega reisimise suhtes on üldiselt kaks väga konkreetset seisukohta. On vanemaid, kes usuvad siiralt, et rongireis läbi Euroopa või lennusõit teise maailma otsa avardavad mudilase maailmapilti ja õpetavad teda rohkem kui kooliõpikud.Teised aga peavad seda mõttetuks raharaiskamiseks ega vii last teise riiki enne teismeikka jõudmist.Dr James kinnitas väljaandele The Telegraph, et sellel teisel grupil on õigus. Tema sõnul ootavad väikelapsed puhkust samamoodi pikisilmi nagu täiskasvanud, kuid erinevalt emast-isast tahavad nemad kodus või endale juba tuttavas paigas viibida, mitte igal vaheajal eri riikides rännata.Laste turvatunde püsimise jaoks on rutiin väga oluline, seetõttu hindab laps kuni viieaastaseks saamiseni puhkusepaigana kõige rohkem omaenda koduseinu või harjumuspärast vanaema-vanaisa maakodu. Nad ei oska selles vanuses hinnata uue peatuspaiga võlu ning igatsevad reisil olles koju. Vanuses 5–10 tuleb nostalgia – lapsed kiinduvad ühte ja samasse kohta ning soovivad seda ikka ja jälle külastada. Alles teismeeas hakkavad nad taipama, kui põnev ja lai on maailm ning mida kõike on võimalik reisidel näha, avastada ja kogeda.Aga ka teismelised võivad soovida oma puhkust veeta ühes ja samas paigas. Pinge ja surve, mis lastel alati peal on, võtavad neilt rõõmu lustida ja avastada ning teadmine, et neil on see armas vanaema maakodu, kus on alati turvaline ja kus saab end täiesti vabaks lasta, pakub suurt lohutust ja turvatunnet.Reisihimulistele vanematele jätab see teadmine mitu võimalust. Kõige mõistlikum on jätta lapsed koju ja minna ise kahekesi maailma avastama.Samas, väga väikesed lapsed vajavad pidevat vanemate lähedust rohkem ja oma reisiplaanid võivad beebide ja mudilaste vanemad ka ootele jätta. Kui laps ei talu eraldatust või pole lapsehoidjaid, tuleks oodata, kuni mudilastest saavad teismelised ning siis lennukisse istuda. Osa vanemaid ignoreerib laste tegelikke soove niikuinii ja nad sõidavad terve maailma läbi, kas siis lastega või ilma.Kokkuvõttes: lapsed hindavad pigem lõbusalt ja turvaliselt veedetud aega koos oma perekonnaga kui seda, et see ajaveetmine peaks olema mõnel teisel maal.Pere ja Laps

Veel artikleid samast teemast »