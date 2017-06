Perekond

Kuidas laste peale mitte häält tõsta

Laupäev, 10. juuni 2017.



Kolme lapse ema avastas tülide lahendamise viisi, mis kogub maailmas nüüd kulutulena populaarsust ja emad-isad ei jõua seda Idealist Mom blogis avaldatud nippi ära kiita. Järelikult tasub proovida, eks!



Kolme lapse ema Kelly Holmes oli lastega hädas. 9-, 4- ja 1-aastane ajasid ta hulluks ning laste peale karjumine oli igapäevane. Ta taipas, et nii enam edasi minna ei saa ning hakkas uurima erinevaid meetodeid, kuidas rahu säilitada ja lastega paremaid suhteid hoida.



Kuidas see käib?



Süsteem on lihtne. Leia viis juuksekummi, mille saad endale ümber randme panna. Muidugi ei tohiks need pigistada ega kuidagimoodi häirida su igapäevategevusi. Iga kord, kui laste peale karjud, nendega pahandad või õiendad, pead ühe juuksekummi teise käe peale tõstma. Tundub lihtne? Aga asja põhiline iva on selles, et sa pead püüdma päeva mööda saata nii, et kõik kummid jääksid sama käe peale alles, kus nad hommikul olid.



Tõenäoliselt tuleb ette, et kaotad siiski enesevalitsuse ja pead ühe, kaks või kõik kummid ümber tõstma. Siis tuleks need tagasi teenida. Tagasi saad patsikummi teenida sellega, et teed koos lapsega viis positiivset asja. Näiteks ühe tüli leppimiseks kallistad, musitad, paitad, kiidad ja julgustad teda.



Kuidas juuksekumme tagasi teenida?



Kallista ja musita. Küsi, kuidas ta ennast tunneb. Vaadake koos perekonnaalbumit. Jutustage koos muinasjutte. Mängige karnevali. Räägi talle hea nali või aja ta kuidagi naerma. Palu tema abi millegi tegemisel. Luba tal kauem üleval olla ja mängige koos lauamängu. Tee midagi eriti head süüa. Tee lapsele mullivanni. Mängige tagaajamist. Vaata talle otsa ja naerata. Jäta talle kuhugi üllatuskirjake või joonistus. Minge koos õue. Ütle talle, et armastad teda



Miks süsteem töötab?



Kõige lihtsam on oma käitumist muuta siis, kui sul on pidevalt silme ees miski, mis sulle seda meelde tuletab. Kelly võttis selle teadmise ja kombineeris selle eelnevalt nimetatud 5:1 süsteemiga ning mõtles välja, kuidas pidevalt kiirustaval emal oleks kõige lihtsam järge pidada. Juuksekummid meenutavad emale tema käitumist ja eesmärke, aga ei sega elu ning neid on lihtne hallata. Sa tõenäoliselt ei taha ennast peeglist vaadates näha õelat tigedikku, vaid vaataksid palju parema meelega hoopis lahket, sõbralikku ja toredat inimest, siis patsikummid aitavad sul just selleks inimeseks saada. Sa hakkad leidma viise, kuidas lastega paremini läbi saada, sa ei pahanda enam pisiasjade peale, sa kontrollid oma emotsioone rohkem ning püüad rohkem, et olla selline ema, kellega su lastel on hea koos kasvada. Lapsed tajuvad seda suurepäraselt ja pingutavad samuti rohkem!



Pere ja Laps

