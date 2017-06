Perekond

Nasval oodatakse kalleid külalisi

Laupäev, 03. juuni 2017.



Pühapäeval, 4. juunil kl 19 esietendub Nasva klubis Nasva näiteringi esituses Alan Aqekbourni “Kallid külalised”.



“See on muhe ja lustakas lugu,” ütles lavastaja Valve Heiberg, meenutades, et kui sai uut repertuaari otsima hakatud, siis oligi eesmärk, et tegemist oleks rõõmsa etendusega. Proovidega alustati juba sügisel. “Nii et tahaks siis oma eksami ära teha,” naeris Valve, kelle sõnul on põhilised näitlejad kaks aastat tagasi lavalaudadele jõudnud Albert Uustulndi näitemängust “Kaugused kutsuvad”.



Kokku on etenduses kuus harrastusnäitlejat. Mängivad Piia Prei ja Sander Laid, Urmas Lehtsalu ja Einike Laid, Helen Mälk ja Ivo Uustulnd. Heli ja valguse eest hoolitseb Urmas Rämmal, lavakujunduse tegi Eliis Vahter, lavameister on Alar Jõelaid ning rekvisiitor Hiie Mook. Sügisel plaanitakse minna etendusega ka teistesse rahvamajadesse.



