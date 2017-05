Perekond

Ristiku lasteaia hoovis peeti toredat perepidu

Laupäev, 27. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 27. mai 2017. Noorsoopolitseinik Minna Raun lastele ja nende vanematele liiklusohutusest kõnelemas. Jalgratta tehnonõuetele vastavusest, kiivri õigest kasutamisest ja kandmise kohustusest ja jalgrattata liiklemise nõuetest FOTO: Valmar Voolaid Teisipäeva õhtupoolikul toimus Kuressaare Ristiku lasteaia sisehoovis perepidu, mis tõi lasteaia õueala rahvast täis. Perepeol lustisid lasteaia mudilased koos täiskasvanutega.



“Sellises formaadis pidu toimus teist aastat järjest,” ütles Meie Maale Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu, lisades, et perepidu kui selline toimub neil traditsiooniliselt igal kevadel maikuus.



Peo korraldaja ja eestvedaja on alati olnud lasteaia juhtkond. Talistu sõnul on sellise perepäeva eesmärk just teadlikkuse tõstmine turvalisusest. “Oleme siinkohal silmas pidanud turvalist jalgrattasõitu – kiivrid nii lastel kui ka vanematel. Niisamuti andis politsei lastele ja vanematele infot, missugune jalgratas on sõidukorras. Võimalus oli kohapeal teha ka ratta tehnoülevaatust.” Lapsed said teha jalgratta vigursõitu ja tehnoülevaatust oma rattale.



Teadmisi olid perepeole tulnud jagama ka päästeamet ja merepääste meeskond. Meeleolu aitasid põnevamaks muuta narkokoerad Maru ja Pätt, kelle etendusega said lapsed kogeda ja näha koerte kuulekust. Ka oli mudilastel võimalus vaadelda tuletõrjeauto sisemust ning ka ise autos see istuda. Niisamuti said lapsed istuda merepäästepaadis. Head tuju hoidis üleval lõvi Leo.



Ristiku lasteaia hoolekogu esimees, lapsevanem Katrin Sink märkis, et tegemist oli väga toreda, hästi planeeritud ning kordaläinud üritusega. “Lastele väga meeldis,” lausus Sink, kelle sõnul jäi neile just eriliselt meelde päästeauto ning narkokoerad Maru ja Pätt.



Direktori sõnul soovitakse taolise sündmusega kindlasti jätkata, kuna ohutuse teema on tänapäeval ülioluline. “Aga mõte on tuua igal aastal juurde midagi uut ning teha midagi teisiti,” kinnitas ta.



