Perekond

Kogu perega lasteaedade laulu- ja tantsupeole!

Laupäev, 20. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 20. mai 2017. Fotojäädvustus esimesest Ida-Saaremaa nelja valla lasteaedade ühisest laulu- ja tantsupeost. Esiplaanil paremal Muhu lasteaia direktor Reet Hobustkoppel. FOTO: Elina Kalm Pühapäeval saab teoks teine Ida-Saaremaa ja Muhu lasteaedade laulu- ja tantsupidu. Seekord leiab nelja valla (Pöide, Orissaare, Laimjala, Muhu) ühine pidu aset Muhus.



“Meie oleme peoks valmis,” ütles peo idee autor, staažikas tantsupedagoog Anne Keerd, kelle sõnul tuleb seekordne laulu- ja tantsupidu veel vägevam kui eelmine.



Seekordne pidu on kavandatud lasteraamatu “Jussikese seitse sõpra” alusel. Igal päeval on oma juht. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev on jagatud ära nelja valla vahel. Igast lasteaiast on valitud kasvataja, kes seda päeva juhib.



Reedene päev on see, mil lasteaed saab tühjaks ning selle päeva täidavad lastevanemad ja kasvatajad. Laupäevase päeva viivad läbi kultuurijuhid ja noorsootöötajad ning pühapäeval saab kõik see suur pere kokku. Jussikese rollis on lasteaiaõpetaja ning aktiivne kultuurivedur, särtsakas Eha Ennemuist. Anne Keerdi sõnul teadnud ta kohe, kui tal tekkis mõte viia laulu- ja tantsupidu läbi Jussikese teemal, et just Eha on sobiv kandmaks seda rolli.



Muhu valla kultuurijuhi Anneli Tamme sõnul alustati peo planeerimist juba jaanuaris. “Kuid mõte hakkas idanema juba siis, kui esimene pidu läbi sai,” rääkis Tamm, kelle sõnul korraldatakse pidu koostöös kõikide nelja valla ja Muhu valla allasutustega. Kokku on koos laste ja täiskasvanutega esinejaid üle kahesaja. Kava sidus tervikuks Leena Peegel ning laulu-ja tantsupeo tulemeister on Mati Kaljuste.



Anne Keerdi sõnul saab pidu olema ilus ja südamlik, kuhu kõik on oodatud. “Tulge veetke üks ilus pühapäevane päev Muhu saarel,” kutsus Keerd, “tulge vaadake, kuidas lastel silmad säravad ja suu laulab!”



Pidu saab alguse pühapäeval kl 12 rongkäiguga Liiva bussipeatusest.

Esimene Ida-Saaremaa lasteaedade laulu- ja tantsupidu toimus 2015. aastal.



Ivika Laanet-Nuut “Meie oleme peoks valmis,” ütles peo idee autor, staažikas tantsupedagoog Anne Keerd, kelle sõnul tuleb seekordne laulu- ja tantsupidu veel vägevam kui eelmine.Seekordne pidu on kavandatud lasteraamatu “Jussikese seitse sõpra” alusel. Igal päeval on oma juht. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev on jagatud ära nelja valla vahel. Igast lasteaiast on valitud kasvataja, kes seda päeva juhib.Reedene päev on see, mil lasteaed saab tühjaks ning selle päeva täidavad lastevanemad ja kasvatajad. Laupäevase päeva viivad läbi kultuurijuhid ja noorsootöötajad ning pühapäeval saab kõik see suur pere kokku. Jussikese rollis on lasteaiaõpetaja ning aktiivne kultuurivedur, särtsakas Eha Ennemuist. Anne Keerdi sõnul teadnud ta kohe, kui tal tekkis mõte viia laulu- ja tantsupidu läbi Jussikese teemal, et just Eha on sobiv kandmaks seda rolli.Muhu valla kultuurijuhi Anneli Tamme sõnul alustati peo planeerimist juba jaanuaris. “Kuid mõte hakkas idanema juba siis, kui esimene pidu läbi sai,” rääkis Tamm, kelle sõnul korraldatakse pidu koostöös kõikide nelja valla ja Muhu valla allasutustega. Kokku on koos laste ja täiskasvanutega esinejaid üle kahesaja. Kava sidus tervikuks Leena Peegel ning laulu-ja tantsupeo tulemeister on Mati Kaljuste.Anne Keerdi sõnul saab pidu olema ilus ja südamlik, kuhu kõik on oodatud. “Tulge veetke üks ilus pühapäevane päev Muhu saarel,” kutsus Keerd, “tulge vaadake, kuidas lastel silmad säravad ja suu laulab!”Pidu saab alguse pühapäeval kl 12 rongkäiguga Liiva bussipeatusest.Esimene Ida-Saaremaa lasteaedade laulu- ja tantsupidu toimus 2015. aastal.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »