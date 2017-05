Perekond

Veerel lauldakse ja tantsitakse looduses

Laupäev, 20. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Järgmisel reedel toimub juba üheksandat korda Pöide vallas Veere külaplatsil üritus, mis kannab nime “Laulud ja tantsud looduses”.



“See on selline kevadine puhkusele mineku üritus,” ütles Pöide valla kultuurijuht Krista Riik, viidates, et kokku tulevad nii lasteaia, kooli kui ka rahvamaja ringid ning nauditakse üksteise esinemist.



Alati on olnud üritusel ka külaline, seekord on kohal naisrühm Tokkroes Muhust, keda juhendab Anne Keerd.



Ringid lähevad küll puhkusele, kuid ees ootab ikka neid tihe suvi: külateatrite festival, Kuie valla simman, Europeade, tantsu-laulupidu Tallinnas jne.



Krista sõnul on Veere külaplatsil, mille külainimesed on korda teinud ja neid kõiki sinna lahkesti lubanud, alati olnud tore olla ning ka ilm ei ole seni alt vedanud.

“See ei ole mõeldud ainult Pöide valla inimestele, vaid oodatud on ka kaugemalt tulijad,”kutsus kultuurijuht.



Üritus “Laulud ja tantsud looduses”sündis Pöide valla külaelukomisjoni esimehe, aktiivse kultuuritegelase Aili Juhkami eestvedamisel.



Õhtu lõpetuseks süüakse pirukat ja pakutakse teed.

Esinevad Tornimäe lasteaia ja kooli lapsed ning Tornimäe rahvamaja ringid.

Üritus algab 26. mail kl 18.30 ja on kõigile tasuta.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 20. mai 2017.“See on selline kevadine puhkusele mineku üritus,” ütles Pöide valla kultuurijuht Krista Riik, viidates, et kokku tulevad nii lasteaia, kooli kui ka rahvamaja ringid ning nauditakse üksteise esinemist.Alati on olnud üritusel ka külaline, seekord on kohal naisrühm Tokkroes Muhust, keda juhendab Anne Keerd.Ringid lähevad küll puhkusele, kuid ees ootab ikka neid tihe suvi: külateatrite festival, Kuie valla simman, Europeade, tantsu-laulupidu Tallinnas jne.Krista sõnul on Veere külaplatsil, mille külainimesed on korda teinud ja neid kõiki sinna lahkesti lubanud, alati olnud tore olla ning ka ilm ei ole seni alt vedanud.“See ei ole mõeldud ainult Pöide valla inimestele, vaid oodatud on ka kaugemalt tulijad,”kutsus kultuurijuht.Üritus “Laulud ja tantsud looduses”sündis Pöide valla külaelukomisjoni esimehe, aktiivse kultuuritegelase Aili Juhkami eestvedamisel.Õhtu lõpetuseks süüakse pirukat ja pakutakse teed.Esinevad Tornimäe lasteaia ja kooli lapsed ning Tornimäe rahvamaja ringid.Üritus algab 26. mail kl 18.30 ja on kõigile tasuta.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »