Perekond

Armastusest läbi prantsuse šansoonide

Laupäev, 20. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Kolmapäeval, 24. mail kl 19 annavad Kuressaare kultuurikeskuses kontserdi muusikud Marek Sadam ja Martin Trudnikov. Kava kannab nimetust „Prantsuse šansoonid Läänemere ääres”.



“Marek Sadamaga hakkasime koostööd tegema kolm aastat tagasi, kui läksin ansamblisse Sadamasild mängima akordioni,” jutustas akordionist Martin Trudnikov Meie Maale. Ta lisas, et sealt hakkas edasi arenema mõte teha kahekesi koos muusikat.



“Ning kuna meile mõlemale šansoonid meeldivad, siis otsustasime teha eestikeelse kava prantsuse lugudest,” rääkis Trudnikov, kelle sõnul on nad seda kava Marek Sadamaga esitanud umbes aasta aega.



Kontsertkavas räägitakse läbi tuntud šansoonide elust, surmast ja kõigest sellest, mis sinna vahele jääb – ehk suurest hulgast armastusest.



Kõik laulud on heas eestikeelses tõlkes ja laulude vahele saab kuulda muusikute mõtisklusi. On naeru, on ka pisaraid.



Viimati andis Martin Trudnikov Saaremaal kontserdi märtsikuus koos Meelis Punderiga, mil toimus tantsuõhtu andekate noorte toetuseks. “Tantsuõhtu oli väga meele-olukas ja Saaremaa publik väga tore, tantsuhuviline ja soe,” meenutas Martin.



Ivika Laanet-Nuut

Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 20. mai 2017.“Marek Sadamaga hakkasime koostööd tegema kolm aastat tagasi, kui läksin ansamblisse Sadamasild mängima akordioni,” jutustas akordionist Martin Trudnikov Meie Maale. Ta lisas, et sealt hakkas edasi arenema mõte teha kahekesi koos muusikat.“Ning kuna meile mõlemale šansoonid meeldivad, siis otsustasime teha eestikeelse kava prantsuse lugudest,” rääkis Trudnikov, kelle sõnul on nad seda kava Marek Sadamaga esitanud umbes aasta aega.Kontsertkavas räägitakse läbi tuntud šansoonide elust, surmast ja kõigest sellest, mis sinna vahele jääb – ehk suurest hulgast armastusest.Kõik laulud on heas eestikeelses tõlkes ja laulude vahele saab kuulda muusikute mõtisklusi. On naeru, on ka pisaraid.Viimati andis Martin Trudnikov Saaremaal kontserdi märtsikuus koos Meelis Punderiga, mil toimus tantsuõhtu andekate noorte toetuseks. “Tantsuõhtu oli väga meele-olukas ja Saaremaa publik väga tore, tantsuhuviline ja soe,” meenutas Martin.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »