Anna Sui osales rahvusvahelisel akvarellifestivalil

Laupäev, 13. mai 2017.



Autor: Ene Kallas Laupäev, 13. mai 2017. Anna Sui koos oma näitusele jõudnud tööga. FOTO: erakogu Fabriano akvarellifestivalil osales sel aastal Saaremaa kunstnik Anna Sui, rohkem tuntud kui Kuressaare ametikooli kunstiõpetaja. Festival toimus 20.–23. aprillini.



“See oli Eesti kunstnike liidu ettevõtmine,” rääkis Anna, “kus ärgitati saatma töid juba kolmandat korda toimuvale festivalile.”



Festival ise on kõikide maade akvarellistide kogunemine. Eestlased on varasematel aastatel osalenud koos lätlaste ja leedulastega.

Sel aastal aga olid eestlased eraldi ekspositsiooniga. “Minu töö valiti näitusele,” sõnas kunstnik.



Fabriano on küllaltki hästi säilinud keskaegne linn – raekoda, paberivabrik, kirikud, vanad kitsad tänavad. Keskajast saadik toodetakse seal paberit. Samuti tehakse seal kõrgel tasemel vesitrükki.



Festivalile mahtusid peale näituste ka arutlused kunsti üle, kontserdid, mõttevahetused ja töötoad. “Tehti väiksed sõidud ümbruskonda ja sai ühismaalimistele minna,” sõnas Anna. “Aga kuna need maksid üsna palju, siis meie ei osalenud.”



Omal käel tutvuti aga Veneetsiaga ja pärast sõideti läbi Milano koju tagasi. “Veneetsia oli nii pitsiline ja meeliköitev, et kõik muu ununes,” lausus kunstnik.

Sel aastal osales Fabriano festivalil tuhat kunstnikku, Eestist oli näitusel 18 tööd. Eesti seltskonnas oli üks Narva kunstnik, üks Saaremaalt – Anna Sui – ja ülejäänud Tallinnast.



