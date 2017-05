Perekond

Lehekuus päevakeskuses

Laupäev, 06. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Äsja alanud lehekuu toob Kuressaare päevakeskusesse taas mitmeid huvitavaid külalisi, et sisustada eakate aega erinevate loengute ja tegevustega.



Sel nädalal avasime pidulikult hobikunstnik Leili Poopuu kunstinäituse. Leili on produktiivne kunstnik, kelle tööd on ka varem mitmeid kordi päevakeskuses vaatajatele rõõmu pakkunud. Enamasti on tema tööd täis kaunist loodustemaatikat. Leili on ka aktiivne osaleja päevakeskuses toimuvas kunstiringis.



Tervisekuu jätkuks toimus 4. mail kepikõnni õppepäev, kus päevakeskuse juhataja Ene Vahter tutvustas kõnnikeppe, näitas kepikõnni tehnikat ning jagas õpetussõnu mõnusaks treeninguks.



Mai teisel nädalal, teisipäeval tuleb taas külla Tupperware Saare Kokaklubi. Seekord valmistame toidulauale kiireid ja lihtsaid kevadisi küpsetisi. Tulge ja katsetage päevakeskuses koos Merlega, sellest saab põnev hommikupoolik.

Seoses valdade ühendamisega on ees ootamas hulk muudatusi. Kolmapäeval, 10. mail tuleb linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe rääkima teemal “Kuressaare linna sotsiaalteenused ja toetused täna ning tulevikus“.



Mai teisel nädalal on Kuressaare linna sünnipäev. Sel puhul oleme paljude huviliste palvel kutsunud päevakeskusesse Kuressaare linna ajaloost pajatama tuntud ajaloouurija ja Eesti Genealoogia Seltsis tegutseva Kalle Kesküla.

Mai teisel pühapäeval on rahvusvaheline emadepäev. Seda päeva tähistame päevakeskuses seekord esmaspäeval, 15. mail emadepäeva tantsupärastlõunaga. Sõna ja muusikaga tuleb esinema ansambel Vana Hõbe Pärnust.



Kolmapäeval, 17. mail on päevakeskusesse kokku kutsutud nn ümarlaud, kus osalevad spetsialistid MTÜ-st Elu Dementsusega ning sotsiaaltöötajad Kuressaare linnavalitsusest. Ümarlauale on oodatud kõik huvilised ning eriti oodatud lähedased, kes iga päev tegelevad dementse inimesega. Ümarlaual käsitletavad teemad on:

* dementsuse olemus ja dementse inimese hooldamise võimalused,

* eestkoste seadmine,

* tugigrupi moodustamine.



Samas toimub ka rändnäituse “Lähme külla“ avamine.

Maikuu neljandal nädalal, täpsemalt kolmapäeval, 24. mail on taas külas perearst Saima Tišler, kelle järgmine loeng keskendub silmahaiguste teemale.

Neljapäeva, 25. mai hommikupoolikul esinevad päevakeskuses Ida-Niidu lasteaia lapsed. Väikeste mudilaste esinemised on eakatele alati rõõmuhetki pakkunud, olen kindel, et ka seekord tuleb rõõmus päev.



Kuu eelviimasel päeval avaneb võimalus taas nautida Elja Parbuse juhendatava kunstiringi kunstnike tööde ja taieste näitust. Näituse pidulik avamine toimub 30. mail algusega kell 14.



Unehäired kimbutavad paljusid. Nii mõnigi vaevleb öise norskamise käes ega tea, et viga annab üsna lihtsalt parandada. Kes ei sooviks järgmisel päeval puhanuna kodust välja minna?



Sellest, kuidas hoolitseda oma tervise eest magamise ajal, tuleb kuu viimasel päeval kõnelema dr Maie Pärn, teemaks unehäired ning tõsine haigus uneapnoe.



Maikuus jätkame laulutraditsiooni- ja filmipärastlõunatega, ikka reedeti. Laulame koos Mariniga tuntud laule ja Aarne näitab päevakeskuses toimunud ürituste videosid. Mälumängurid ja saskumängijad lõpetavad hooaja maikuu lõpus.

Päikeselist lehekuud! Olete oodatud Kuressaare päevakeskusesse!



Janne Mets,

sotsiaaltöötaja Autor: MM Laupäev, 06. mai 2017.Sel nädalal avasime pidulikult hobikunstnik Leili Poopuu kunstinäituse. Leili on produktiivne kunstnik, kelle tööd on ka varem mitmeid kordi päevakeskuses vaatajatele rõõmu pakkunud. Enamasti on tema tööd täis kaunist loodustemaatikat. Leili on ka aktiivne osaleja päevakeskuses toimuvas kunstiringis.Tervisekuu jätkuks toimus 4. mail kepikõnni õppepäev, kus päevakeskuse juhataja Ene Vahter tutvustas kõnnikeppe, näitas kepikõnni tehnikat ning jagas õpetussõnu mõnusaks treeninguks.Mai teisel nädalal, teisipäeval tuleb taas külla Tupperware Saare Kokaklubi. Seekord valmistame toidulauale kiireid ja lihtsaid kevadisi küpsetisi. Tulge ja katsetage päevakeskuses koos Merlega, sellest saab põnev hommikupoolik.Seoses valdade ühendamisega on ees ootamas hulk muudatusi. Kolmapäeval, 10. mail tuleb linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe rääkima teemal “Kuressaare linna sotsiaalteenused ja toetused täna ning tulevikus“.Mai teisel nädalal on Kuressaare linna sünnipäev. Sel puhul oleme paljude huviliste palvel kutsunud päevakeskusesse Kuressaare linna ajaloost pajatama tuntud ajaloouurija ja Eesti Genealoogia Seltsis tegutseva Kalle Kesküla.Mai teisel pühapäeval on rahvusvaheline emadepäev. Seda päeva tähistame päevakeskuses seekord esmaspäeval, 15. mail emadepäeva tantsupärastlõunaga. Sõna ja muusikaga tuleb esinema ansambel Vana Hõbe Pärnust.Kolmapäeval, 17. mail on päevakeskusesse kokku kutsutud nn ümarlaud, kus osalevad spetsialistid MTÜ-st Elu Dementsusega ning sotsiaaltöötajad Kuressaare linnavalitsusest. Ümarlauale on oodatud kõik huvilised ning eriti oodatud lähedased, kes iga päev tegelevad dementse inimesega. Ümarlaual käsitletavad teemad on:* dementsuse olemus ja dementse inimese hooldamise võimalused,* eestkoste seadmine,* tugigrupi moodustamine.Samas toimub ka rändnäituse “Lähme külla“ avamine.Maikuu neljandal nädalal, täpsemalt kolmapäeval, 24. mail on taas külas perearst Saima Tišler, kelle järgmine loeng keskendub silmahaiguste teemale.Neljapäeva, 25. mai hommikupoolikul esinevad päevakeskuses Ida-Niidu lasteaia lapsed. Väikeste mudilaste esinemised on eakatele alati rõõmuhetki pakkunud, olen kindel, et ka seekord tuleb rõõmus päev.Kuu eelviimasel päeval avaneb võimalus taas nautida Elja Parbuse juhendatava kunstiringi kunstnike tööde ja taieste näitust. Näituse pidulik avamine toimub 30. mail algusega kell 14.Unehäired kimbutavad paljusid. Nii mõnigi vaevleb öise norskamise käes ega tea, et viga annab üsna lihtsalt parandada. Kes ei sooviks järgmisel päeval puhanuna kodust välja minna?Sellest, kuidas hoolitseda oma tervise eest magamise ajal, tuleb kuu viimasel päeval kõnelema dr Maie Pärn, teemaks unehäired ning tõsine haigus uneapnoe.Maikuus jätkame laulutraditsiooni- ja filmipärastlõunatega, ikka reedeti. Laulame koos Mariniga tuntud laule ja Aarne näitab päevakeskuses toimunud ürituste videosid. Mälumängurid ja saskumängijad lõpetavad hooaja maikuu lõpus.Päikeselist lehekuud! Olete oodatud Kuressaare päevakeskusesse!Janne Mets,sotsiaaltöötaja

Veel artikleid samast teemast »