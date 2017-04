Perekond

Pühaperepäev pöörab tähelepanu rinnavähile

Laupäev, 29. aprill 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



MTÜ Saaremaa Vähiühing koostöös Kuressaare noortekeskusega kutsub Noortejaama kõiki peresid, et üheskoos veeta üks vahva vaba päev.



“Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi varajase avastamise kuu ja päeva põhisõnum on sellest kantud,“ ütles ürituse üks korraldajaid, Kuressaare Noortejaama noorsootöötaja Merlin Vares, lisades, et Noortejaamas toimub see just seetõttu, et noortejaama uued ruumid ja võimalused pakuvad kõigile midagi.



Muidugi ka see, et aina rohkem inimesi leiaksid tee nende juurde.



Tegevust kõigile



Eestis haigestub rinnavähki vähiregistri andmetel igal aastal keskmiselt kuni 700 naist. Rinnavähki haigestumine on sage, kuid samas on haigus üsna kergesti avastatav ja varases staadiumis hästi ravitav.



Kahjuks avastatakse ligikaudu 25% rinnavähkidest kaugele arenenud staadiumis. Merlin Varese sõnul toimubki pühaperepäev teabepäevana, et teadvustada kõiki naisi – varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.



Naistele tuleb enesevaatlusest rääkima günekoloog Thea Rahumeel ja kõigile soovijatele on kasutada rinnamulaaž. Lastega tegeleb Pipi, hullata saab pallimeres, mängida saab piljardit ja wii-d. Ly Saar teraapiakoeraga Mia kutsub lapsi aga lugemisprobleemidest või koerahirmust üle saama.



Pühaperepäev toimub noortekeskuse ja Saaremaa Vähiühingu koostööna esmakordselt ning on mõeldud kõigile. Pühaperepäev saab teoks Noortejaamas (bussijaama hoone, Pihtla tee 3) esmaspäeval,

1. mail kl 11–14.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 29. aprill 2017.“Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi varajase avastamise kuu ja päeva põhisõnum on sellest kantud,“ ütles ürituse üks korraldajaid, Kuressaare Noortejaama noorsootöötaja Merlin Vares, lisades, et Noortejaamas toimub see just seetõttu, et noortejaama uued ruumid ja võimalused pakuvad kõigile midagi.Muidugi ka see, et aina rohkem inimesi leiaksid tee nende juurde.Eestis haigestub rinnavähki vähiregistri andmetel igal aastal keskmiselt kuni 700 naist. Rinnavähki haigestumine on sage, kuid samas on haigus üsna kergesti avastatav ja varases staadiumis hästi ravitav.Kahjuks avastatakse ligikaudu 25% rinnavähkidest kaugele arenenud staadiumis. Merlin Varese sõnul toimubki pühaperepäev teabepäevana, et teadvustada kõiki naisi – varajases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.Naistele tuleb enesevaatlusest rääkima günekoloog Thea Rahumeel ja kõigile soovijatele on kasutada rinnamulaaž. Lastega tegeleb Pipi, hullata saab pallimeres, mängida saab piljardit ja wii-d. Ly Saar teraapiakoeraga Mia kutsub lapsi aga lugemisprobleemidest või koerahirmust üle saama.Pühaperepäev toimub noortekeskuse ja Saaremaa Vähiühingu koostööna esmakordselt ning on mõeldud kõigile. Pühaperepäev saab teoks Noortejaamas (bussijaama hoone, Pihtla tee 3) esmaspäeval,1. mail kl 11–14.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »