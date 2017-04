Perekond

Leisi valla pensionäride viimane pidu

Laupäev, 22. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 22. aprill 2017. Pärsama lasteaia mudilased esitasid näidendi “Kaotsi läinud nukuke”. Foto: Vilma Rauniste Eelmise nädala keskel Pärsama rahvamajas peolisi tervitades nimetas vallavanem Ludvik Mõtlep seda viimaseks peoks. Seetõttu, et järgmine toimub juba ühendvalla tingimustes. See viimane pidu, harjunult omane ja soe, oli väga sisukas ja meeldejääv ilmselt igale osalejale.



Kogemustega kultuurijuht Aina Tomson oli nagu kala vees, olles ürituste korraldamise virtuoos. Ja nobe haldjas, kes pika ja mitmekesise eeskava lõppedes laudade vahel sibas, et kõigil toitu-jooki jaguks. Majandustoimkond oli andnud endast parima, sest nii üht kui teist tõesti jagus.



Eeskava algas väikeste näitlejate mammutnäidendiga. Pärsama lasteaia mudilased esitasid näidendi “Kaotsi läinud nukuke”, kuhu olid haaratud ilmselt kõik piirkonna eelkooliealised poisid-tüdrukud. Emad said oma nutikust ja käteosavust näidata uhkete rüüde loomisega ja lapsed teenisid mänguga välja tugeva aplausi.





Tantsijad, lauljad ja pillimängijad Muigud on aga tuntuks saanud kodukohast kaugemalgi. Neilt jagus lustakaid tantse, kõlavaid laule ja kõrvupaitavaid pillilugusid. Kapelli esinemine jäi paraku videole jäädvustamata, sest Muigude esinemispalade vahele mahtus neli omaloomingulist tantsu Kuressaare päevakeskuse Õie Väli juhendatavalt tantsurühmalt. Põhjuseks riiete vahetus.



Vaatamist-kuulamist ja tegevuses kaasa löömist jagus aga veel. Kapriisne kohvikut külastav daam mängis oma osa uhkelt välja, selleks oli kultuuritöötaja Aina ise. Pedantne proua pani ettekandja närvid viimse piirini proovile. Olukord kohvikus kujunes nii absurdseks, et ettekandjast, keda kehastas Luule Nõukas, hakkas väga kahju.



Ajude teritamiseks toimus viktoriin, milles osalesid kõik kaheksa laudkonda. Võitis kaheksas tiim, kelle üheks liikmeks oli Vello Medri, kes ka rahvast laulude ja pillilugudega tantsutas. Ühemehebändi toetas Hannes Meister.



Muljeid asjaosalistelt



Erge Õnnis: “Olen linnatüdruk, kuid 30 aastat juba Pärsamal elanud. Oli Vene aeg ja meil ei olnud linnas kusagil elada, siinne Saare Töölise kolhoos eesotsas Endel Saluga soodustas aga noortel majaehitamist. Saime kolhoosi poolt krundi ja palju abi, nii on meil Pärsamal oma kodu. Olen praegu grupil, töövõimetuspensionär. Olen Leisi Naiskodukaitse jaoskonna liige ja tantsin Pärsama rahvamaja Muigude tantsu-laulu- ja pilligrupis ning toimetan ka Karja kiriku juures. Meie peod on vahvad.”



“Mina olen Luule Nõukas, Saaremaal elanud 49 aastat. Pärit olen Harjumaalt, aga tunnen end rohkem saarlase kui mandriinimesena. Pean juba kümme aastat pensionipõlve, tegelen koduse majapidamisega. Varem pidasime ka loomi, nüüd enam mitte. Löön kaasa ka Muigude tegemistes. Oleme väga aktiivsed, käime ka mandril esinemas. Eelmisel aastal sai Saaremaal 22 esinemiskorda. Siinsed pensionärid on väga aktiivsed ja peod meeldivad alati.”



Vello Jakobson, kes ka juba kümme aastat pensionärieas, on 44 aasta pikkuse elutöö teinud EPT-s ekskavaatorijuhina. “Mina väga suur peolkäija ei ole, väiksed tervisevead on küljes. Kuid kuna naine on üks Muigudest, siis tuleb vahel ka pidudel käia. Omal ajal sai ise taidlusest osa võetud, mängisin kapellis akordioni. Praegu mängin ainult pereringis. Pidu on tore, nagu alati. Kui linnarahvast vaadata, on nad samuti eakad ja aktiivsed.”



Metsküla külavanema Mati abikaasa Taimi Maripuu, Leisi kooli majandusjuhataja: “Ma juba Heldile ütlesin, et kui meie küla kooskäimiskoht valmis saab, tulete meile esinema. Nii huvitav oli näha, et vanemad inimesed balleti moodi tantsivad, hoopis teistsuguseid tantse. ”



