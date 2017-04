Perekond

Aprillis Kuressaare päevakeskuses

Laupäev, 08. aprill 2017.



Käes on aprill – nalja-, südame- ja tervisekuu, mil Kuressaare päevakeskus pakub oma üritustekavas mitmesuguseid huvitavaid tegevusi.



Sel nädalal avasime pidulikult Aili Jungi juhendatava kunsti- ja kangakudumise ringi eakate “õpilaste” tööde näituse. Elja Parbuse kunstiringis sel aastal valminud töid said huvilised juba märtsikuus näha, aga see võimalus avaneb lähiajal uuesti. Näitusi vaadates peegeldub sealt nii tegijate sisemist kui välimist ilumeelt.



Esmaspäeval sai alguse saskukursus, mille aktiivsed liikmed igal nädalal usinalt edaspidisteks saskuturniirideks õpivad.



Ülestõusmispühade eel viime koos Kuressaare Vanalinna kooli õpilastega läbi ürituse “Muna õpetab kana”. See on eakatele mõeldud nutikoolitus, kuhu on oodatud inimesed, kes nutitelefoni või tahvelarvutit on vähe kasutanud või ei ole veel kasutanud, aga plaanivad seda tegema hakata. Kooliõpilased jagavad oma kogemusi ja tarkusi vanemale generatsioonile, et toetada neid uute kogemuste omandamisel. Kindlasti saab see olema põnev pärastlõuna, kus kaks erinevat põlvkonda omavahel nutiseadmetes suhtlema hakkavad. Kaasa tuleb võtta vaid oma isiklik nutiseade.



Aprillikuus on ka ülestõusmispühad. Sel puhul tuleb suurel neljapäeval päevakeskusesse jumalasõna jagama Kuressaare Siioni koguduse pastor Margus Mäemets.



Tegus tervisenädal



17.–21. aprillini on päevakeskuses tervisenädal, mille raames oleme kutsunud igal tööpäeval külla huvitavaid esinejaid. Näiteks tuleb esmaspäeval, 17. aprillil külla Südameapteegi töötaja, kelle kaudu saab tutvuda erinevate soodsate tervisetoodetega. Kohapeal saab mõõta vererõhku, veresuhkrut, kolesterooli, kehakoostist. Teisipäeval demonstreerib teraapiakoera perenaine Ly Saar vastava koolituse saanud teraapiakoera võimeid. Kolmapäeval tutvustab abivahendeid pakkuv firma Tervise Abi OÜ riiklikku abivahendite soodustuse süsteemi ja seadusemuudatusi; räägib sellest, mida peab teadma inimeste nõustamisest; edastab olulised tähelepanekud ja vajalikud teadmised abivahenditest.



Tervisenädala lõpetavad neljapäeval toimuv Viigi Viili loeng “Liikumine vaimse ja füüsilise heaolu loomisel” (loeng on seekord tasuline, 3 eurot) ja reedel toimuv terviseklubi terviseloeng “Taastame tasakaalu, kooskõla loodusega!”.

Suurt abi on eakatele pakkunud terviseloengutega perearst Saima Tišler, kes igas kuus leiab võimaluse päevakeskusesse tulla ja oma teadmisi kõigile huvilistele edastada. Järgmine loeng keskendub neeruhaiguste teemale ja toimub 11. aprillil. Suur aitäh talle selle abi eest!



Väljas on kevad ja avarduvad õues liikumise võimalused. Üheks oluliseks liikumisvahendiks meie teedel ja tänavatel on jalgratas. Seetõttu oleks taas paslik üle korrata liikluse põhitõed. Selleks plaanime aprillikuu lõpus läbi viia kevadise liiklusohutuspäeva, kus lisaks teoreetilistele teadmistele saab lasta kontrollida oma kergliiklussõidukit.



Mälumängurid on sel hooajal koos käinud juba üksteist korda. Maikuu lõpuni saavad oma teadmistega hiilata Saarlased, Vanakesed, Lembitu, Siil, Trio ja Amor.



Igal nädalal reedeti laulame koos Mariniga tuntud laule või vaatame Aarne poolt päevakeskuses toimunud üritustel tehtud videosid, mis salvestatud lähiminevikus või aastate eest. Need nostalgiahetked toovad rahvast kokku endisi aegu meenutama.



Huvitavaks sündmuseks on saanud ka see, et enamasti igas kuus käib päevakeskuses keegi tutvustamas oma omapäraseid hobisid. Aprillikuu lõpus on lubanud tulla rääkima rahvusvahelisest kaardivahetusest Helmut Sääsk. Loomulikult on kõik jällegi oodatud kuulama.



Janne Mets,

