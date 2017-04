Perekond

Kodutütred kutsusid pereliikmed fotojahile

Laupäev, 08. aprill 2017.



Autor: Eve Tuisk Laupäev, 08. aprill 2017. Esiplaanil Merle Kivi koos Ott Peetri ja Epp Kristel Tuisuga. Foto: Kadri Paomees “Puhu täis kaks õhupalli!“ Täpselt nii see algas – kodutütarde fotojaht. Ja seejärel hulk mõtlemapanevaid küsimusi. Millist laulu laulaksid väikese laulukaare all, kui selleks antakse ootamatu võimalus? Millist pilli mängiksid, kui oskused või siis oskamatus ei ole valiku juures olulised? Ei, tegemist ei olnud aprillinaljaga, hoopis laupäevahommikuse orienteerumismänguga.



1. aprillil olid kõikide Saaremaa rühmade kodutütred ja noorkotkad oodatud koos oma emade-isade või vanemate õdede-vendadega fotojahile. Lisaks kutsuti osalema naiskodukaitsjaid ja kaitseliitlasi oma lastega. Ikka selleks, et organisatsiooni tegemistesse kaasata ka pereliikmeid. Fotojahil tuli erinevate vihjete abil jõuda sihtmärkideni, vastata küsimustele ning teha nõuetele vastavaid loomingulisi fotosid.



Kokku kolmteist erinevat punkti umbes seitsmekilomeetrisel rajal ja seda kahe tunni jooksul. Selle vältel sai arendada nii vaimseid kui ka kehalisi võimeid – kõike seda, mida noorteorganisatsioonide eesmärgid ette näevad. Ja seda mängulises, lustlikus ja kultuurilises võtmes.



Kodutütarde instruktor Ingrid Paiste tõdes, et päev läks igati korda ja väga tore oli see, et kõik, keda fotojahile kutsuti, sinna ka tulid, see tähendab, et lisaks noortele olid kohal ka naiskodukaitsjad ja kaitseliitlased.



Ringkonnavanem Tiia Kütt lisas omalt poolt, et osalejate tagasiside annab kinnitust, et taolist ettevõtmist tasub kindlasti korrata. Seda enam, et mitmed noored ei saanud sel korral osaleda, kuna vanemad olid tööga hõivatud.



Fotojaht oli humoorikas ja hariv. Nii mitmedki lapsevanemad pidid tunnistama, et ei teadnud enne, kus asub Albert Uustulndi skulptuur või kus paiknes omal ajal raudteevaksal. Lisaks nendele kohtadele pidi teadma, kus asub sisaliku nimega kohvik, kus Põlluvahi majake. Kes enne ei teadnud, siis nüüd teab. Avastamisrõõmu jagus kuhjaga.



Ah jaa, need õhupallid, mis täis tuli puhuda… Nendega saime rõõmustada erinevaid inimesi linnatänavail ning seejuures neile teada anda, kellega-millega tegu. Saime vastutasuks soojad naeratused ja rõõmsad kilked. Meie päeva emotsioonidest võid osa saada, kui vaatad pilte Saaremaa kodutütarde Facebooki lehelt.



