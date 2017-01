Perekond

Kas kallistada või mitte?

Laupäev, 21. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Laupäev, 21. jaanuar 2017. Foto: Ivika Laanet-Nuut Täna on rahvusvaheline kallistamise päev. Eestlane on reeglina tagasihoidlik ning üksteist eriti kallistama ei kipu. Pigem jagatakse kallistusi tähtpäevadel või siis, kui pole teineteist enam ammu näinud.



“Minu meelest tuleb kallistada siis, kui seda südamest tunned ja tahad,” ütles Meie Maale koolitaja Heli Maajärv. Ta lisas, et kindlasti tuleb kallistada oma lapsi ja lähedasi, lapsi see rahustab ja annab turvatunnet. “Aga võõramatega on nii, et kui tunnen, et meie sagedused sobivad, siis kallistan,” rääkis Heli, viidates, et kallistab siis, kui on tegemist nii-öelda minu inimesega. “Igaüht ma oma aurasse ei luba.”



Heli tähendas, et igal inimesel on personaalne ruum, kuhu tungimist tajutakse agressiivsusena. “Põhjamaa inimestel ja eriti maainimestel on see reeglina laiem kui lõunamaalastel või ka linlastel. Sisetunde järgi tajume, keda sinna ruumi tahame lasta ja kes on loata sissetungija,” kõneles ta.



Kallistades lubame teise oma personaalsesse ruumi ja siseneme tema omasse. See peaks olema aga mõlema poolt aktsepteeritud. Kui teine näiteks ristab käed rinnal, on see ilmselge sõnum: ära tule!



“Kallistamine on energiate jagamine ja see peaks mõlemale meeldiv, vabatahtlik ja rikastav olema,” kinnitas Heli Maajärv, kelle sõnul võib olla üsna ebameeldiv, kui inimene ei taju teise poole sõnatuid žeste. “Sellistest inimestest, kes igal võimalusel püüavad sind puudutada või isegi emmata, hoitakse reeglina eemale. Muidugi kehtib see juhul, kui pole tegemist lähedase sõbra või pereliikmega.”



Kõik oleneb olukorrast



Psühholoog Lia Hanso märkis oma juhtmõtteks, et kõik oleneb konkreetsest inimesest ja olukorrast. “Meie, eestlased, oleme juba oma rahvuse poolest jahedama tundeeluga inimesed,” rääkis Lia, lisades, et intiimne ruum mahub kehade kokkupuutest, mis tegelikult ju kallistamine on, 0,45 meetrini, aga paljudele on teise inimese lubamine nii lähedale vastumeelne. Mõnes teises kultuuriruumis on sage kallistamine tavaline. Inimese ajas kulgemises on kaks raskemat perioodi tunnetes - teismeiga ja vanadus. Just siis saab ka kallistamist vähem: teismelised hoiduvad sellest ise piinlikkustunde tõttu ja vanemad inimesed usuvad, et nad pole enam nii meeldivad ja ei lähe eriti kellelegi korda.



“Vanaema küll tahaks kallit, aga laps võib tõrkuda ja vanaema on siis kurb.” Hanso sõnutsi tekitab kallistus hea tunde ja lähedaste vahel ei peaks seda kindlasti vältima. Kas aga igale tuttavale tere asemel näiteks poes kohtudes kaela langeda?



Tegelikult on kallistamisel hea mõju isegi tervisele. Üksteist kallistades paneme tõusma nn õnnehormooni taseme, seeläbi alaneb vererõhk, paraneb südametervis, väheneb hirm ja stress, paraneb mälu – vähemalt on uuringutes seda täheldatud.



Depressiooni ja ärevuse korral tuleks seega tabletiravi kõrval võtta appi südamlikud ja hoolivad inimsuhted! Gripi- hooajal võiks oma hoolivust siiski väljendada pigem teetassi ulatamisega kui kallistusega...



Ilus komme



Kihelkonna vallas elav Asta Salumaa peab kallistamist omajagu oluliseks. Asta on olnud oma abikaasa Heinoga abielus 60 aastat! Küsimusele, kui tihti nemad omavahel kallistavad, vastas Asta, et päevas ikka korra.



“Ma käin lauluproovis, poes ja siis jälle tulen tagasi ning siis ikka kallistan,” rääkis ta muheledes. Võõraid Asta kallistama ei kipu, aga laulukoori liikmeid, keda pole ammu näinud, siis ikka kallistatakse. Küsimusele, et kas aastate lõikes kallistab ta praegusel ajal rohkem või vähem, nentis Asta, et pigem isegi rohkem.



