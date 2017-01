Perekond

7 viisi, kuidas stressiga paremini toime tulla

Laupäev, 14. jaanuar 2017.



Psühholoog Amy Morin on toonud välja viisid, kuidas vaimselt tugevad inimesed tulevad toime lisapingega. Olgu tegemist finantsiliste probleemidega, tervise või töökohaga seotud muredega: vaimselt tugevad inimesed ei lase stressil endast võitu saada.



Siin on seitse nippi, kuidas vaimselt tugevad inimesed stressiga efektiivselt hakkama saavad:



1. Nad aktsepteerivad, et stress on osa nende elust.



Kui mõned inimesed raiskavad aega ja energiat, mõeldes, et see ei oleks pidanud nendega juhtuma, siis vaimselt tugevad inimesed teavad, et tagasilöögid ja probleemid on vältimatud. Kui tekivad stressirohked olukorrad, siis nad pingutavad selle nimel, et liikuda edasi. Isegi kui nad ei saa asjaolusid muuta, on nad kindlad, et saavad teha samme, mis muudavad nende elu paremaks.



2. Nad hoiavad probleemid endast parajal kaugusel.



Selle asemel, et suhtuda rattarehvi lõhkemisse emotsiooniga, et see rikkus terve päeva, suudavad vaimselt tugevad inimesed hoida ebameeldivad juhtumised positiivse vaatenurga all. Nad ei puhu väikest sündmust suureks katastroofiks. Nad ei arva, et üks vale liigutus võib rikkuda terve nende karjääri, sest nad keelavad oma pessimistlikul sisemisel häälel võimust võtta.



3. Nad hoolitsevad oma füüsilise tervise eest.



Vaimselt tugevad inimesed teadvustavad, kui tähtis on hoida oma keha heas vormis. Nad mõistavad, et nad ei ole võimelised stressiga võitlema, kui tunnevad end kurnatult ning puudub entusiasm. Nad käivad trennis, magavad piisavalt ning peavad dieeti, mis hoiab neid tervislikel radadel.



4. Nad valivad tervislikud oskused toimetulekuks.



Mõned inimesed haaravad alkoholi, rämpstoidu või mõne muu vähem tervisliku vahendi järele, mis aitab neil põgeneda stressi eest. Vaimselt tugevad inimesed lubavad endale ebameeldivaid emotsioone, nagu viha, hirm ja kurbus. Nad kasutavad tervislikke tegevusi, et saada hakkama emotsionaalse valuga. Näiteks lähevad jalutama või tegelevad hobidega.



5. Nad tasakaalustavad sotsiaalset aktiivsust üksinda olemisega.



Sageli väldivad inimesed probleeme ning täidavad oma vaba aja sotsiaalsete tegevustega. Vaimselt tugevad inimesed on tasakaalukad, nad suudavad säilitada tervisliku sotsiaalelu ka siis, kui nad on stressis. Samal ajal varuvad nad ka aega, mil olla oma mõtetega üksi.



6. Nad teevad oma valikuid teadlikult.



Stress võib tekitada inimestes ohvri tunde. Vaimselt tugevad inimesed teadvustavad, et kõik, mida nad teevad, hommikust õhtuni, on nende enda valik. Nad on võimelised ütlema “ei“ asjadele, mida nad teha ei taha ja võtavad vastutuse oma käitumise eest.



7. Nad otsivad halvas asjas alati head.



Vaimselt tugevad inimesed ei näe maailma ilmtingimata läbi roosade prillide. Neil on realistlik vaade, kuid nad otsivad rasketes olukordades midagi positiivset. Nad ei lase raskustel muuta end kibestunuks või abituks ohvriks, vaid kasutavad stressirohkeid olukordi, et saada tugevamaks ja paremaks.

