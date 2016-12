Perekond

Tunnete kiirabi ehk Kuidas end jõulude ajal mitte üksikuna tunda

Reede, 23. detsember 2016.



Jõulusid võib pidada ajaks, mil oleme koos lähedastega, naudime ühiseid pidulaudu, traditsioone, vestlusi, rõõme, laule ja armastust. Kuid mida teha, kui just sinul on jõulud vaja veeta üksinda, ilma pereliikmeteta? Kuidas sa saad teha pühad ka üksinda olles õdusaks ja meeldivaks? Siit mõned nõuanded, kui pea on tühi ja meel nukker.



Mediteeri! Ainuüksi käte palveasendisse rinnale asetamine toob sinusse rahu ja keskendatuse, sinu negatiivsed mõtted haihtuvad ja sind täidab mõnus rahu ja vaikuse kese.



Kuula ainult seda muusikat, mis sulle meeldib! Otsi muusikat, mis tekitab sinus lõõgastunud olemist, isegi kui need ei ole kuulsad jõulumeloodiad – Mozartist ja Straussist Led Zeppelini või Kalle Sepani.



Varusta end humoorikate filmidega! Head vibratsioonid tekitavad head tunnet. Ära lase hetkekski nukrust hinge – niipea kui see saabub, kinnita endale, et see on tunne ja ükski tunne ei saa olla meie juures kauem kui vaid paarkümmend sekundit.



Tee head! Anna kerjajale münt, vii kohalikku sotsiaalmajja väike annetus – andmine tekitab õnnehormoone. Tänutunne, mis sinu juurde tagasi tuleb, on nii suur, et täidab su südame õnnetundega.



Käi kodust väljas! Isegi, kui oled morn ja tunned, et pigem tahaksid olla nelja seina vahel ja usud, et koduseinad mõistavad hästi su üksildustunnet, aja end üles ja mine käi ikkagi väljas! Esiteks on värske õhk hea sinu ajule ja organismile tervikuna ning annab värske tunde. Teiseks – kohtudes teiste inimestega kas või kohaliku linnakese või alevi jõulupuu juures, võib südame soojaks teha kas või juhusliku mööduja siirad jõulusoovid. Ja ära unusta siis ka ise häid jõule soovida.



Saada kiri vanale sõbrale, kellega sa ei ole ammu ühenduses olnud! Otsi üles need oma sõbrad, kes sinu südant soojendavad ja kellest kuulmine alati sinu meele heaks teeb. Ja kindel on see, et ka neil on sinust hea meel kuulda.



Ära tunne ebameeldivat kohustust, et pead jõulud veetma just nii nagu teised. Tuleta endale meelde, et nii Eestis kui terves maailmas on väga palju neid, kes peavad mingil põhjusel veetma pühade ajad üksinda. Ka jõulud mööduvad! Ja need paar päeva tervest aastast on vaid üks väike hetk, mille pärast ei pea end laskma depressiooni karmidel küünistel piinata.



Kindlasti võta paber ja pliiats ja tee kokkuvõte kestnud aastast – märgi üles nii õnnestumised kui ka takerdumised ning kui sellega on ühel pool, kirjuta üles oma uue aasta soovid. Isegi kui seekordne aasta ei olnud elu kõige lihtsam, ei tohi unistamist pooleli jätta. Kirjuta üles oma kõige suuremad soovid uueks aastaks ja palu, et need saaks täidetud kogu elava kõrgeimaks hüvanguks.



Lõpetuseks tee midagi, mida sa kunagi ei ole teinud. Mängi lotot, lepi kokku pimekohting, kirjuta oma esimesele armastusele armastuskiri, valmista endale maitsev roog täiesti uue retsepti järgi... Tee oma olemine mõnusaks ja ole iseenda parim kaaslane!



