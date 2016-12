Perekond

Roolipiigad võtsid aasta kokku

Laupäev, 17. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 17. detsember 2016. Sõbrad Lapimaalt on haaranud tantsulusti politseinik Meelis Juhandi. FOTO: Valmar Voolaid Kolmapäeval kogunes Saaremaa Veskisse kakskümmend roolipiigat, endist naistraktoristi, et teha kokkuvõtteid peagi lõppevast aastast.



“Meil on olnud igati tegus aasta,“ märkis Saaremaa Roolipiigade eestvedaja Juuli Pihl, viidates, et selts alustas naistepäevapeoga, siis käidi Imaveres vabariiklikul kokkutulekul, Tallinna loomaaias, Pirita kloostris ja Nõmme turul. Ka käidi külas Lümanda vallas ning aasta lõpupoole peeti koos Juuli Pihla juubelit ning seltsi 20. aastapäeva pidu.



Järgmisel aastal märtsi lõpus, aprilli alguses on plaanis ära pidada seltsi liikmete viis-kuus juubelit, maikuus aga uuesti külla minna riigikogusse.



Järgmise aasta plaanides on roolipiigadel kindlasti kavas osaleda 3.-4. juunil vabariiklikul naismehhanisaatorite kokkutulekul Tartu lähedal Lähtes. “Mis edasi teeme, see on juba teie otsustada,“ muheles seltsi eestvedaja.



